Auto con impianto Gpl in fiamme a Catanzaro | illeso conducente

Vaccini - il ministro Grillo : "Avanti con obbligo flessibile" | Nuovo scontro su Autocertificazione - pediatri : è illegale : La ministra della Salute insiste: "L'idea di un obbligo flessibile a seconda dei territori è la più sensata" e conferma che l'autocertificazione per l'accesso alle scuole sarà valida anche per il 2018. Ma pediatri e presidi ricordano che per legge i certificati medici non possono essere sostituiti da altri documenti

Vaccini - pediatri contro Autocertificazione : "non si può fare"/ Ministro Grillo ai presidi "polemica surreale" : Il caos Vaccini sarà grande protagonista nelle scuole italiane dal prossimo settembre: come dovranno comportarsi i genitori prima dell'approvazione alla Camera?(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 15:00:00 GMT)

Dopo i presidi anche i pediatri dicono no all'Autocertifcazione sui vaccini : Il Collegio dei Professori universitari di pediatria ha pubblicato una nota che attacca la circolare Grillo-Bussetti sull'autocertificazione per i vaccini. Il provvedimento “non solo confligge con la vigente normativa sulla certificazione delle vaccinazioni obbligatorie, ma contrasta con il DPR 445/

Vaccini - ministra Grillo : “Polemica presidi? Tardiva - è atto politico contro di me. Autocertificazione vale per 2018” : “La presa di posizione dei presidi italiani sull’Autocertificazione? Mi sembra una polemica surreale e Tardiva, nonché un atto politico contro di me che non c’entro niente, perché l’Autocertificazione è un atto deciso dal precedente governo, e utilizzato per tutto il 2017. E’ stato solo proseguito anche per il 2018”. Sono le parole del ministro della Salute, Giulia Grillo, ospite di Omnibus, su La7. Il ministro M5s spiega: “Mi sembra ...

Vaccini - il ministro Grillo : "Obbligo flessibile a seconda dei territori e Autocertificazione per il 2018" : La titolare del dicastero della Salute insiste. ""Sebbene mi prendano in giro su questo punto, l'idea di un obbligo flessibile a seconda dei territori è l'idea più sensata" e conferma che lo strumento dell'autocertificazione per l'accesso alle scuole sarà valida anche per il 2018

Gino Paoli - paura per il cantAutore dopo una caduta : annullati tutti i concerti : paura per Gino Paoli che ha dovuto annullare tutti i suoi concerti e gli impegni fino al prossimo 15 settembre dopo un infortunio. Secondo le prime indiscrezioni, il cantautore 83enne è caduto e avrà ...

Scoperti Autori spari contro gambiano : 10.36 La Polizia di Stato di Pistoia ha individuato gli autori delle offese e delle esplosioni di colpi a salve nei confronti di un cittadino gambiano, lo scorso 2 agosto. Sono due minorenni che alla presenza dei genitori hanno ammesso le loro responsabilità e consentito il ritrovamento presso l'abitazione di uno di loro della scacciacani usata.I due hanno detto che si è trattato di un gesto goliardico, non riconducibile a motivi razziali o ...

Scontro frontale tra un camion e un'Automobile : corsa in ospedale per due feriti : Macchina distrutta. camion seriamente danneggiato. E pezzi di carrozzeria su tutta la carreggiata: questo è quanto resta dello Scontro frontale avvenuto nel pomeriggio di mercoledì a San Martino di ...

Rialzo controllato per il settore Automotive dell'Italia - +0 - 69% - - seduta effervescente per Pirelli : Teleborsa, - Senza grandi spunti rialzisti il comparto italiano auto e ricambi, che ha chiuso attorno ai livelli precedenti, in sintonia con l'EURO STOXX Automobiles & Parts, che mostra un progresso ...

Ermal Meta : niente foto dopo il concerto - il cantAutore spiega il motivo : Ermal Meta non si ferma per le foto dopo il concerto: la spiegazione ai fan Ermal Meta raccoglie sempre più consensi da parte del pubblico soprattutto dopo la partecipazione a Sanremo con Fabrizio Moro. Di contro è scoppiata una polemica che lo vede proprio protagonista. Il cantautore sta girando tutta l’Italia per esibirsi durante le […] L'articolo Ermal Meta: niente foto dopo il concerto, il cantautore spiega il motivo proviene da ...

Poche vendite - Tata ferma Nano - l'Auto più economica del mondo : ROMA - L'indiana Tata ha annunciato ufficialmente che, nell'ambito della nuova strategia industriale, fermerà la produzione della Nano, l'auto piu' economica del mondo. La piccola low cost era sTata presenTata nel gennaio del 2008 e che avrebbe dovuto rappresentare la soluzione ai problemi di sviluppo della motorizzazione in India. Durante l'Annual General ...

Bentornati al Teatro romano di Ventimiglia - si parte con l'Aulularia di PlAuto : Durante il giorno le visite, la sera gli spettacoli: concerti particolari, rappresentazioni teatrali, presentazioni di libri. Eventi di qualità, studiati ad hoc per la cornice unica che li ospiterà. ...