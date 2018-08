Australia | uccide ex incinta con un' ascia e le salta sulla pancia per far morire il bimbo

Blastingnews

(Di giovedì 9 agosto 2018) Quella che stiamo per raccontare all'interno di questo articolo è l'ennesima vicenda di violenza contro le donne, fenomeno che sempre più riempie le prime pagine dei giornali. In questo caso, la brutalità dell'uomo ha fatto sì chesse la sua ex fidanzatamassacrandola a colpi d'. Prima di distruggerle il cranio addirittura le ètaper assicurarsi che ilche portava in grembo perdesse la vita. Secondo quanto riferito dal quotidiano Il Mattino, l'uomo, Brock Wall trentottenne di Varsity Lakes,Gold Coastna, è stato condannato a due ergastoli con l'accusa di omicidio e per aver violato un ordine restrittivo per violenza domestica. La massacra con un'anche il feto Il brutale omicidio risale a circa tre anni fa, quando l'uomo ha assassinato la sua ex fidanzata trentaquattrenne, Fabiana Palhares, con un'tomahawk, ...