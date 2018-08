Australia | scoperta arcata dei denti di uno squalo gigante preistorico

TV - RAI5 : “Coast Australia ” alla scoperta della grande barriera corallina : A bordo di una nave della Marina australiana lo storico e archeologo Neil Oliver e i suoi collaboratori raccontano la fauna e i delicati equilibri della grande barriera corallina , nel terzo episodio della serie “Coast Australia” in onda domenica 29 luglio alle 21.15 su RAI5 . Dichiarata patrimonio dell’umanità dall’Unesco nel 1981, il più grande reef della Terra per secoli ha rappresentato anche un grande pericolo per esploratori e ...

Cosa ci faceva un cacatua Australiano in Sicilia - 400 anni prima che l’Australia fosse scoperta? : In un trattato di ornitologia e falconeria scritto da Federico II nel XIII secolo emerge la descrizione di un cacatua, tipico uccello dell'Australia, che però sarebbe stata scoperta ufficialmente solo 400 anni dopo. Com'è possibile, dunque, che l'imperatore svevo lo avesse ricevuto in dono in Sicilia tanti secoli prima?Continua a leggere