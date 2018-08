Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sposano? Michelle Hunziker insegna | anche lei

Aurora Ramazzotti nozze a 21 anni? Il gossip sull’imminente matrimonio : Aurora Ramazzotti sposa a 21 anni? Il gossip sul matrimonio imminente con il fidanzato Goffredo Aurora Ramazzotti, a soli 21 anni, potrebbe presto convolare a nozze con il fidanzato Goffredo. Di questo sembrerebbe essere convinto il settimanale Oggi che, nel suo ultimo numero, ha tirato in ballo un possibile (ed imminente) matrimonio tra lei e […] L'articolo Aurora Ramazzotti nozze a 21 anni? Il gossip sull’imminente matrimonio ...

Aurora Ramazzotti senza freni : nuota al fianco di uno squalo : Aurora Ramazzotti sorprende i propri fan con una foto su Instagram che la ritrae intenta a nuotare con uno squalo alle Bahamas. È stato un anno particolarmente importante per Aurora Ramazzotti, quello del suo vero e proprio debutto televisivo. Non erano mancate esperienze in precedenza, il cui impatto era però stato divorato dalle polemiche per la sua doppia raccomandazione, essendo la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. Con Vuoi ...

Aurora Ramazzotti : le foto del bagno con gli squali alle Bahamas : Aurora Ramazzotti, esperienza unica alle Bahamas: bagno in mare con gli squali Dopo l’esperienza lavorativa a Vuoi Scommettere? affianco a sua madre Michelle Hunziker, Aurora Ramazzotti si gode le vacanze estive viaggiando in posti incredibili. La giovane ragazza, infatti, sta aggiornando giorno dopo giorno i suoi tantissimi followers di Instagram pubblicando sul suo profilo i […] L'articolo Aurora Ramazzotti: le foto del bagno con ...

Aurora Ramazzotti - amore e coccole ai Caraibi col suo Goffredo : La storia d'amore tra Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, che ormai dura da oltre un anno, prosegue a gonfie vele, tra coccole e relax. La figlia di Eros e Michelle Hunziker, infatti, è...

Aurora Ramazzotti - amore e relax ai Caraibi col suo Goffredo : La storia d'amore tra Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, che ormai dura da oltre un anno, prosegue a gonfie vele. La figlia di Eros e Michelle Hunziker, infatti, è sempre più...

Aurora Ramazzotti con Goffredo Cerza - Messico e nuvole e baci a go-go : sono innamoratissimi! : Da quando ha conosciuto il suo bel fusto, futuro ingegnere impegnato nel mondo di diete e fitness, ha cominciato a correre e i benefici si vedono: il bikini è da applausi. Aurora Ramazzotti e ...

Aurora Ramazzotti : la sua estate d’amore con Goffredo : Aurora Ramazzotti: la sua “lunga estate calda”. La bella (e bravissima: lo ha dimostrato sul campo) figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, sta trascorrendo le sue vacanze in Messico, insieme all’inseparabile fidanzato Goffredo Cerza. E tra una immersione nei “cenote” e una visita a Tulum, la coppia riempie i rispettivi profili Instagram di foto che esprimono tutta la loro bellezza e il loro giovane ...

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza - l’estate è romantica : Sono tanti i personaggi famosi avvistati sulle spiagge italiane ed estere nelle ultime settimane, ma se ci fosse un premio per i più romantici se lo aggiudicherebbero probabilmente Aurora Ramazzotti e il fidanzato Goffredo Cerza, che alla folla accalcata sui litorali nostrani hanno preferito le spiagge messicane, tra Tulum, una delle prime tappe, e Isla Mujeres, di fonte a Cancun. Giornate spensierate, tra tramonti da sogno, «mai visto niente ...

Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker - il ballo dell'estate / Video - mamma e figlia si scatenano su Instagram! : Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker alle prese con il ballo dell'estate! mamma e figlia si scatenano su Instagram con un passo di danza che è già virale!(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 22:40:00 GMT)

"Il tuo fidanzato ti ha mai tradito?" E Aurora Ramazzotti gela i fan : Da qualche giorno Instgram ha inserito una nuova funzione: gli utenti possono lanciare l'opzione "fammi una domanda". Immediatamente, i personaggi del mondo dello spettacolo si sono sbizzarriti e gli utenti non sono stati da meno. Perché più i personaggi del mondo dello spettacolo chiedevano domande, più i fan gliene facevano, anche di imbarazzanti. E dopo essere finiti nelle grinfie del web, Elena Santarelli, Belen Rodriguez e decine di altri ...

Aurora Ramazzotti e la tenera dedica per la laurea della figlia di Pino Daniele : «La tua felicità è anche la mia» : Sara Daniele, la figlia 22enne del grande Pino, si è laureata e l'amica del cuore, Aurora Ramazzotti, le dedica su Instagram un toccante messaggio di auguri. Michelle Hunziker e Aurora,...

Sara Daniele si è laureata - il tenero messaggio su Instagram di Aurora Ramazzotti : Sara Daniele si laurea e, ancora una volta, accanto a lei c’è Aurora Ramazzotti, la sua migliore amica con cui da anni condivide gioie e dolori. “Oggi è un giorno importante per l’umanità. Mi sono laureata!” ha annunciato la 22enne, nata dall’amore fra Pino Daniele e Fabiola Sciabbarrasi. Per l’occasione la famiglia e gli amici sono volati a Londra – dove vive Sara – per assistere alla cerimonia di ...

La figlia di Pino Daniele si laurea e Aurora Ramazzotti le dedica dolci parole : Sara Daniele si è laureata a Londra Giorno di festa per Sara, la ventiduenne figlia del noto cantautore napoletano Pino Daniele che, oggi, ha discusso la sua tesi di laurea nel capoluogo britannico. La giovane si è, quindi, laureata alla Westminster Business School di Londra sotto gli occhi fieri e orgogliosi di mamma Fabiola. A […] L'articolo La figlia di Pino Daniele si laurea e Aurora Ramazzotti le dedica dolci parole proviene da Gossip ...

“Dovete sapere…”. Aurora Ramazzotti : la foto social da 100mila like : “Oggi è un giorno importante per l’umanità. Mi sono laureata!”. Volata a Londra per assistere alla cerimonia e festeggiare l’amica Sara Daniele, la figlia dell’indimenticabile Pino e Fabiola Sciabbarrasi c’era Aurora Ramazzotti che a margine di un abbraccio alla “dottoressa”, scrive: “Sono fiera di te che oggi chiudi un capitolo, anzi… chiudi proprio un libro per iniziare a ...