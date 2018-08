“Attenzione” Poi la tragedia in spiaggia Muore 9 anni davanti ai genitori

caffeinamagazine

: E mi raccomando prima facciamo parlare la 'regina' del nuoto, diamole l'attenzione che altrimenti poi si offende - sarakaos82 : E mi raccomando prima facciamo parlare la 'regina' del nuoto, diamole l'attenzione che altrimenti poi si offende - oldpoli : ??????ATTENZIONE: @Azpitarte sgancia la bomba su @libertaddigital poi cancella le tracce. #Icardi resta al #Chievo - dritanhocja : @luisella_albano @micheleemiliano @RegionePuglia Attenzione a Nardò. Primarie PD. I voti della destra, estrema dest… -

(Di giovedì 9 agosto 2018) Terribilenel North Yorkshire, in Gran Bretagna, dove una bambina ha perso la vita per una caduta di un masso da una scogliera. La piccola aveva soltanto 9ed è stata uccisa dai traumi riportati a seguito della rovinosa caduta, una tragica fatalità che l’ha vista al posto sbagliato nel momento sbagliato. Come riportano i quotidiani britci, una roccia si è improvvisamente staccata dalla parete della Seaton Garth, a Staithes, una località di mare nel North Yorkshire, in Inghilterra. Nella tranquillac’erano tanti turisti, quando il divertimento e il relax si è interrotto con la caduta della parete rocciosa. Ad avere la peggio la bambina di noveche si trovava al mare insieme alla famiglia. La piccola è stata colpita in testa e i, che hanno assistito alla terribile scena, non hanno potuto fare niente per salvarla. Sul luogo è ...