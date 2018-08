Attacco al Colle Un’unica regia ha coordinato 9 città in Italia 

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 8 agosto : Sempre più fumoso il caso dell’Attacco social al Colle il 27 maggio : L’inchiesta Twitter: la bolla che influenza solo politici, esperti e giornalisti Mattarella e i troll – L’analista: “Il social viene usato per creare onde emotive su target specifici. Chi si indigna rischia di alimentarle” di Virginia Della Sala Vietato ai Minoli di Marco Travaglio Non sappiamo se il “governo del cambiamento”, per dimostrarsi tale, alla fine cederà e nominerà Giovanni Minoli presidente della Rai. 5Stelle e Lega ...

Attacco web al Colle - si indaga per attentato alla libertà di Mattarella : È la notte tra il 27 e 28 maggio scorso: Mattarella non dà il via libera alla nomina di Paolo Savona alla guida del ministero dell'Economia nel governo gialloverde. Il premier incaricato Giuseppe ...

Attacco web al Colle : le indagini portano a Milano : Oggi al Copasir arriva il dossier del Dipartimento per le informazioni e la sicurezza sull'Attacco a Mattarella in occasione del no a Paolo Savona all'Economia -

L'Attacco al Colle partito dall'Italia : i troll agivano da Milano : L'intelligence e gli uomini della Postale lavorano per stabilire chi ci fosse dietro quei profili. E dare un nome al regista che, nella notte tra il 27 e il 28 maggio, ha creato gli account per ...

Attacco web a Colle : furono troll russi? : 12.24 Nei giorni in cui il Colle disse no alla nomina all'Economia del prof.Savona, l'account Twitter del Quirinale fu attaccato da 3-400 profili anonimi, al grido-hashtag di #Mattarelladimettiti. Secondo un articolo del Corriere della Sera, quei profili ...

Lega : Attacco democrazia - Colle ci riceva : ANSA, - ROMA, 4 LUG - La Lega intende chiedere un incontro al Capo dello Stato Sergio Mattarella appena ritornerà dalla Lituania per parlare della vicenda dei fondi elettorali per 48 milioni di euro ...

Lega : vertici chiederanno incontro a Colle - Attacco giudiziario per farci fuori : Roma, 4 lug. (AdnKronos) – La Lega è pronta a dare battaglia. All’indomani della sentenza della Cassazione che ordina il sequestro di qualsiasi somma di denaro riferibile al Carroccio fino a raggiungere 49 milioni di euro, fonti Lega riferiscono la volontà di chiedere subito un incontro al Capo dello Stato Sergio Mattarella, dopo il suo rientro dalla Lituania. (segue) L'articolo Lega: vertici chiederanno incontro a Colle, attacco ...

Pressing su Salvini (con la sponda del Colle) per evitare un’estate sotto Attacco : L’offerta del capo dei 5 Stelle di spostare Paolo Savona dalla casella dell’Economia - per le sue tesi euroscettiche - a un altro dicastero: un ultimo tentativo per stringere il leader leghista nell’angolo, per svelare se la sua impuntatura sia solo un pretesto per fuggire dal Governo...