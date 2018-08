ATP Toronto – Zverev vola ai quarti | battuto in due set il russo Medvedev

ATP Toronto – Cilic domina l’ottavo di finale contro Schwartzman : il croato trionfa in due set : Marin Cilic vola ai quarti di finale del torneo ATP di Toronto, sul cemento il croato domina il match contro Diego Sebastian Schwartzman Marian Cilic in grande spolvero sul cemento canadese. Al torneo ATP di Toronto il croato ha battuto in due set Diego Sebastian Schwartzman agli ottavi di finale, con i parziali di 6-3 | 6-2, in un’ora e 12 minuti di gioco. Il tennista numero 7 al mondo, dopo aver battuto l’argentino, volerà ...

ATP Toronto - Tsitsipas si prende la scena : fuori uno spento Djokovic : LA CRONACA - Già dal game inaugurale in risposta si percepiscono le intenzioni bellicose del giocatore ellenico, che non riesce tuttavia a capitalizzare ben tre palle break dando modo a Nole di ...

ATP Toronto – Il giovane Tsitsipas compie l’impresa - battuto Djokovic in tre set agli ottavi : Stefanos Tsitsipas vince agli ottavi di finale del torneo Atp di Toronto contro Novak Djokovic: il greco trionfa in tre set Clamorosa vittoria di Stefanos Tsitsipas sul cemento del torneo Atp di Toronto contro Novak Djokovic. Il 19enne greco ha vinto in tre set contro il 31enne serbo, battendolo con i parziali di 6-3 | 6-7 | 6-3. Il giovanissimo tennista, numero 27 al mondo, ha compiuto una vera e propria impresa contro uno dei pezzi da ...

Tennis - ATP Toronto : Dimitrov c’è - ma che fatica contro Tiafoe : Tennis, Atp Toronto: vittoria per Dimitrov su Tiafoe, una vera e propria bagarre tra i due Tennisti per conquistare i quarti Tennis, Atp Toronto – Il bulgaro Dimitrov ha superato in tre combattutissimi set il collega Tiafoe, in un incontro davvero molto equilibrato. 7-6 3-6 7-6 il punteggio dell’incontro, che vale a Dimitrov il passaggio ai quarti di finale, dove affronterà il vincente di Ivashka-Anderson attualmente in campo ...

ATP Toronto – Fognini borbotta - Shapovalov risponde a tono : “problemi? Li possiamo risolvere dopo il match” : Schermaglie verbali tra Fabio Fognini e Denis Shapovalov: il tennista canadese risponde a tono all’azzurro durante il match dell’ATP di Toronto Fabio Fognini non ha paura di dire ciò che pensa, anche se i pensieri che fa sull’altra persona che sta al di là della rete spesso non sono… lusinghieri. Durante il match dell’ATP di Toronto che l’ha visto opposto all’idolo di casa, Denis Shapovalov, ...

ATP Toronto – Djokovic appoggia l’uso dello shot clock : “mi sono sentito a mio agio - vi spiego perchè” : Novak Djokovic ha appoggiato l’introduzione dello shot clock nei tornei precedenti agli US Open: il tennista serbo si è trovato a suo agio con questa regola Il tennis, come ogni altro sport che si rispetti, guarda al futuro pensando a come possa migliorarsi. Spesso il miglioramento coincide con l’introduzione di nuove regole, cambi di format o aggiunte tecnologiche che permettano di adeguarsi all’evoluzione del gioco. L’ultima ...

ATP Toronto - Fabio Fognini eliminato al secondo turno : Roma, 9 ago., askanews, - Fabio Fognini è uscito di scena al secondo turno della 'Rogers Cup', torneo ATP Masters 1000 dotato di un montepremi di 4.662.300 dollari in corso sul cemento di Toronto, ad ...

ATP Toronto & Wta Montreal 2018/ Streaming video e diretta tv : programma e orari (Rogers Cup) : diretta Atp Toronto & Wta Montreal 2018: info Streaming video e tv, programma e rsultati delle partite di tennis per la Rogers cup 2018, oggi 9 agosto.(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 09:46:00 GMT)

ATP Toronto – Shapovalov fa impazzire il pubblico di casa : Fognini ko in due set : Denis Shapovalov supera Fognini e accede al secondo turno dell’ATP di Toronto: il canadese si impone in due set 6-3 / 7-5 Sconfitta amara al secondo turno dell’ATP di Toronto per Fabio Fognini. Dopo aver vinto il torneo di Los Cabos battendo Del Potro in finale, il tennista ligure si è fermato al secondo turno dell’ATP di Toronto. Dopo l’iniziale ritardo per pioggia, Fognini è sceso in campo contro Denis Shapovalov nella tarda notte ...

ATP Toronto – Nadal - Zverev e Wawrinka avanti nella notte in Canada : Nadal, Zverev e Wawrinka al terzo turno del Torneo Atp di Toronto grazie alle vittorie nella notte italiana Continua lo spettacolo del torneo Atp di Toronto: tanti i big match andati in scena nella notte. Zverev, Nadal e Wawrinka hanno battuto i loro avversari, assicurandosi un posto nel terzi turno del torneo di Toronto. Il tedesco ha mandato al tappeto lo statunitense Klahn, con un doppio 6-4, dopo un’ora e 17 minuti di ...

ATP Toronto – Del Potro costretto a dare forfait : spaventa un problema al polso sinistro : Juan Martin Del Potro costretto a lasciare l’ATP di Toronto: problema al polso sinistro per il tennista argentino Il polso torna a spaventare Juan Martin Del Potro. A causa di un fastidio al polso sinistro, il tennista argentino è stato costretto ad ufficializzare il suo ritiro dall’ATP di Toronto, prima dell’inizio del torneo. Niente esordio contro Haase dunque: il suo posto andrà a Youhzny. Possibili scorie legate alla stanchezza dopo la ...

Tennis - ATP Toronto : Djokovic batte Polansky e vola agli ottavi : Novak Djokovic approda agli ottavi di finale del torneo Atp Masters 1000 di Toronto , cemento, montepremi 5.315.025 dollari, . Il serbo, numero 10 del mondo e 9 del seeding, supera il canadese Peter Polansky, numero 121 del ranking Atp e in tabellone grazie a una wild-card, con il punteggio di 6-3, 6-4 in un'ora e 24 minuti.

ATP Toronto – Tutto facile per Djokovic - il serbo stende in due set Polansky e approda agli ottavi : In poco meno di un’ora e mezza Novak Djokovic vince la sfida con Polansky e accede agli ottavi di finale dell’ATP di Toronto Novak Djokovic stacca il pass per gli ottavi di finale del torneo Atp Masters 1000 di Toronto (cemento, montepremi 5.315.025 dollari). Il tennista serbo, attualmente al numero 10 del mondo e 9 del seeding, non lascia scampo al canadese Peter Polansky, numero 121 del ranking Atp e arrivato nel main draw ...

Diretta/ ATP Toronto & Wta Montreal 2018 streaming video e tv : Del Potro dà forfait! (oggi 8 agosto) : Atp Toronto & Wta Montreal, Rogers Cup 2018 info streaming video e Diretta tv: l'orario delle partite di oggi, in Canada gioca anche Nadal (8 agosto).(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 18:54:00 GMT)