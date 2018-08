ATP Toronto – Shapovalov fa impazzire il pubblico di casa | Fognini ko in due set

ATP Toronto – Nadal - Zverev e Wawrinka avanti nella notte in Canada : Nadal, Zverev e Wawrinka al terzo turno del Torneo Atp di Toronto grazie alle vittorie nella notte italiana Continua lo spettacolo del torneo Atp di Toronto: tanti i big match andati in scena nella notte. Zverev, Nadal e Wawrinka hanno battuto i loro avversari, assicurandosi un posto nel terzi turno del torneo di Toronto. Il tedesco ha mandato al tappeto lo statunitense Klahn, con un doppio 6-4, dopo un’ora e 17 minuti di ...

ATP Toronto – Del Potro costretto a dare forfait : spaventa un problema al polso sinistro : Juan Martin Del Potro costretto a lasciare l’ATP di Toronto: problema al polso sinistro per il tennista argentino Il polso torna a spaventare Juan Martin Del Potro. A causa di un fastidio al polso sinistro, il tennista argentino è stato costretto ad ufficializzare il suo ritiro dall’ATP di Toronto, prima dell’inizio del torneo. Niente esordio contro Haase dunque: il suo posto andrà a Youhzny. Possibili scorie legate alla stanchezza dopo la ...

Tennis - ATP Toronto : Djokovic batte Polansky e vola agli ottavi : Novak Djokovic approda agli ottavi di finale del torneo Atp Masters 1000 di Toronto , cemento, montepremi 5.315.025 dollari, . Il serbo, numero 10 del mondo e 9 del seeding, supera il canadese Peter Polansky, numero 121 del ranking Atp e in tabellone grazie a una wild-card, con il punteggio di 6-3, 6-4 in un'ora e 24 minuti.

Novak Djokovic stacca il pass per gli ottavi di finale del torneo Atp Masters 1000 di Toronto (cemento, montepremi 5.315.025 dollari). Il tennista serbo, attualmente al numero 10 del mondo e 9 del seeding, non lascia scampo al canadese Peter Polansky, numero 121 del ranking Atp e arrivato nel main draw

ATP Toronto – Esordio con vittoria per Marin Cilic : il croato batte Coric e si aggiudica il derby croato : vittoria per Marin Cilic all’Esordio nell’ATP di Toronto: il tennista numero 7 del ranking maschile batte il connazionale Coric in 3 set Interessante e combattuto derby croato nel primo turno dell’ATP di Toronto. All’Esordio sul cemento canadese, Borna Coric e Marin Cilic si sono dati battaglia, nella tarda notte italiana, per un posto negli ottavi di finale del torneo. A passare al turno successivo è stato Cilic, capace di imporsi dopo 2 ...

Tennis - ATP Masters 1000 Toronto 2018 : i risultati del primo turno. Fabio Fognini incontrerà Denis Shapovalov : Completato nella notte italiana il primo turno del torneo ATP Masters 1000 di Toronto, in Canada: tabellone a 56, bye all’esordio per le migliori otto teste di serie, sono stati 24 gli incontri che hanno reso noti gli accoppiamenti dei sedicesimi. Fabio Fognini, numero 14, ha eliminato lo statunitense Steve Johnson con un duplice 6-4 ed ora affronterà il padrone di casa, il NextGen canadese Denis Shapovalov, che ha superato il francese ...

ATP Toronto – Esordio positivo per Dimitrov : il bulgaro stende Verdasco nei sedicesimi : Si apre con un successo l’ATP di Toronto di Grigor Dimitrov: il tennis bulgaro supera lo spagnolo Verdasco in 3 set Primo turno complicato per Grigor Dimitrov impegnato nell’ATP di Toronto. Esordio comunque vincente, nella tarda notte italiana, per il campione bulgaro che, sul cemento canadese, si impone su Fernando Verdasco in 2 ore e 35 minuti di partita. Dimitrov, attualmente numero 5 ATP, supera lo spagnolo in rimonta, con il punteggio ...

Tennis - ATP Masters 1000 Toronto 2018 : Fabio Fognini avanza! Battuto Steve Johnson : Fabio Fognini non tradisce le attese e supera il primo turno del torneo ATP Masters 1000 di Toronto: sul cemento canadese il numero 14 del seeding sconfigge lo statunitense Steve Johnson con un duplice 6-4 in ottanta minuti di gioco. Al secondo turno per l’italiano ci sarà il vincente della sfida tra il transalpino Jeremy Chardy ed il canadese Denis Shapovalov. Il primo set si apre con break e controbreak, poi si cambia registro, ed il ...

ATP Toronto – Buona la prima per Fognini : Fabio ok all’esordio contro Johnson : Continua la scia positiva di Fognini: esordio positivo per il ligure al torneo Atp di Toronto dopo il successo in Messico Dopo l’eliminazione di Cecchinato al primo turno del torneo Atp Masters 1000 di Toronto (cemento, montepremi 5.315.025 dollari), l’Italia ritrova il sorriso con Fabio Fognini: il tennista ligure ha trionfato all’esordio del torneo canadese. Buona la prima per Fognini, reduce dalla vittoria in Messico: ...

ATP Toronto - Djokovic supera Basic - Wawrinka rimonta Kyrgios : Due passaggi al vuoto dell'ex numero uno del mondo nel secondo set: nell'ottavo game, quando Nole cede il break con cui veleggiava verso la vittoria con una coppia di doppi falli a inguaiarlo. La ...

ATP Toronto – Djokovic facile all’esordio : Basic ko in due set : Esordio vincente per Novak Djokovic al torneo Atp di Toronto: battuto Basic in due set Il campione di Wimbledon Novak Djokovic supera il primo turno del torneo Atp Masters 1000 di Toronto (cemento, montepremi 5.315.025 dollari). Il serbo, numero 10 del mondo e 9 del seeding, sconfigge il bosniaco Mirza Basic, numero 84 del ranking Atp, con il punteggio di 6-3, 7-6 (7-3) in un’ora e mezza di gioco. (Spr/AdnKronos)L'articolo Atp ...