Atletica | Europei 2018 | tutti gli azzurri in gara giovedì 9 agosto Orari e programma

Atletica - Europei 2018 : le Finali di oggi. Guliyev e Warholm - doppietta da iridati? Giavellotto tedesco - show Mekhissi. Italia con Desalu - Tamberi - Grenot : Giovedì 9 agosto con ben sei Finali agli Europei 2018 di Atletica leggera che si stanno disputando a Berlino ma nella capitale tedesca sono in programma anche diverse qualificazioni, batterie e Finali. Andiamo a scoprire nel dettaglio cosa ci offrirà la giornata odierna. SALTO CON L’ASTA (FEMMINILE) – La russa Anzhelika Sidorova si presenta forte della miglior prestazione stagionale (4.85) e vuole conquistare il titolo dopo quello ...

Atletica - Europei 2018 : programma - orari e tv di giovedì 9 agosto. Tutte le gare e il calendario : Oggi giovedì 9 agosto si disputa la quarta giornata di gare agli Europei 2018 di Atletica. Nuovo spettacolo assicurato all’Olympia Stadium di Berlino dove in serata verranno assegnati ben sei titoli: assolutamente da non perdere l’asta femminile con la greca Stefanidi che vuole essere Campionessa di tutto, avvincenti i 400 ostacoli maschili con Copello favorito, lotta tedesca a suon di grandi bordate nel giavellotto maschile, ...

Europei Atletica Berlino 2018/ Streaming video e diretta tv - programma e orari (oggi 9 agosto) : diretta Europei Atletica Berlino 2018: info steaming video e tv della terza giornata di gare per l'ateltica leggera di casa in Germania, oggi 9 agosto.(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 05:42:00 GMT)

Atletica - Europei 2018 : stasera l'Italia cala gli assi - Libania Grenot e Gianmarco Tamberi : La terza giornata dei Campionati Europei di Atletica leggera è stata decisamente in chiaroscuro per gli atleti italiani. Non si è ancora spenta la delusione per la prestazione incolore di Filippo Tortu [VIDEO] nella finale dei 100 metri, ma probabilmente ciò che si chiedeva al velocista brianzolo è attualmente al di la' delle sue possibilita'. Se nella seconda giornata ci si era consolati con l'ottimo bronzo di Yemaneberhan Crippa sui 10.000 ...

Europei Atletica 2018 - Desalu in finale dei 200. Howe fuori : Anche Davide Manenti non ce la fa. Salto in alto deludente: Elena Vallortigara non si qualifica, passa invece Alessia Trost

Atletica - Europei 2018 : le parole degli azzurri. La gioia di Trost - Desalu e Pedroso. Le lacrime di Vallortigara - la delusione di Folorunso : Giornata con tanti italiani in campo agli Europei 2018 di Atletica leggera. Nella serata raccogliamo due finali ma anche tantissime pesanti eliminazioni. Di seguito le dichiarazioni che gli azzurri hanno rilasciato alla FederAtletica. ESEOSA Desalu ha conquistato un posto nella finale dei 200 metri correndo in 20.35: Sono molto soddisfatto, perché non ho mollato quando ho visto che gli avversari stavano cercando di superarmi. La stanchezza si è ...

Medagliere Europei Atletica 2018 : la classifica aggiornata in tempo reale. Polonia in testa - Italia con 1 bronzo : Gli Europei 2018 di atletica leggera si disputano a Berlino (Germania) dal 6 al 12 agosto. La rassegna continentale, quest’anno inserita all’interno della cornice degli European Championships, prevede l’assegnazione di 48 titoli equamente distribuiti tra uomini e donne. Di seguito il Medagliere dettagliato degli Europei 2018 di atletica leggera. Medagliere Europei atletica ...

LIVE Atletica - Europei 2018 in DIRETTA : Desalu in finale sui 200! Eliminata Vallortigara - avanti Trost e Pedroso. Assegnati 5 titoli : 20.16 Tutto facile per il Campione del Mondo Ramil Guliyev che vince la prima semifinale in 20.33 davanti all'irlandese Leon Reid. Manenti quinto in 20.81. 20.13 Prima semifinale per Davide Manenti, ...

Europei Atletica 2018 – Cairoli 10° nel Decathlon : si completa la favola di Arthur Abele - oro davanti al suo pubblico : Simone Cairoli chiude in decima posizione il Decathlon maschile, firmando il suo record personale con 7949 punti: oro al tedesco Arthur Abele che chiude in lacrime davanti al suo pubblico Simone Cairoli chiude fra i migliori dieci la prova del Decathlon maschile agli Europei di Atletica 2018. Sulla pista dell’Olympia Stadium di Berlino, l’atleta azzurro chiude in 10ª posizione totalizzando ben 7949 punti, suo record personale. ...

Atletica - Europei 2018 : i podi e le finali di oggi. Colpi gobbi di Guba e Gudzius - Tentoglou sbanca il lungo - Salpeter sui 10000 : Ricca serata di gare agli Europei 2018 di Atletica leggera dove sono stati assegnati cinque titoli e dove si sono disputate diverse qualifiche, batterie e semifinali. Di seguito i risultati di oggi mercoledì 8 agosto a Berlino (Germania). SALTO IN lungo (MASCHILE) – Gara complessivamente di buon contenuto tecnico (cinque atleti oltre gli otto metri), a spuntarla è stato il greco Miltiadis Tentoglou che a soli 20 anni si consacra. Il ...

Diretta / Europei Atletica Berlino 2018 streaming video e tv : l'azzurro Desalu in finale nei 200! : Diretta Europei Atletica Berlino 2018: info streaming video e tv della seconda giornata di competizione nella capitale tedesca, oggi mercoledì 8 agosto.(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 21:44:00 GMT)

Europei Atletica 2018 – Krumins si accascia a terra dopo l’argento nei 10.000m : la ‘salva’ la mascotte [VIDEO] : Finale clamoroso nei 10.000m femminili agli Europei di Atletica 2018: Susan Krumins si accasia al suolo esanime dopo aver tagliato il traguardo, la mascotte corre ad aiutarla Attimi di grande tensione nel finale dei 10.000m femminili agli Europei di Atletica 2018. ‘Sfortunata’ protagonista l’olandese Susan Krumins che ha dato fondo a tutte, ma a proprio tutte, le sue energie, per difendere la medaglia d’argento. ...

LIVE Atletica - Europei 2018 in DIRETTA : Desalu in finale sui 200! Eliminata Vallortigara - avanti Trost e Pedroso. Assegnati 5 titoli : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE GENERALE DEGLI EUROPEAN CHAMPIONSHIPS DI OGGI (MERCOLEDI’ 8 AGOSTO) Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di Atletica leggera (mercoledì 8 agosto). Giornata molto intensa a Berlino con l’assegnazione di cinque titoli, la rassegna continentale della Regina degli sport entra nel vivo e l’Italia proverà a essere protagonista: avremo soltanto Kevin Ojiaku in finale nel salto in ...

Atletica - Europei 2018 : Eseosa Desalu in finale nei 200 metri! Fuori Howe e Manenti : Il campione del mondo in carica Ramil Guliyev si è invece gestito, imponendosi nella prima batteria con un 'comodo' 20 33: l'azero naturalizzato turco resta il grande favorito, anche se Hortelano e ...