Atletica | Europei 2018 | Libania Grenot eliminata in semifinale! La Campionessa d’Europa

Atletica - Europei 2018 : l'Italia ci prova con le staffette - si parte con le batterie delle 4×400 : Venerdì 10 agosto debuttano le staffette agli Europei 2018 di Atletica leggera: si incomincia all'ora di pranzo con le batterie delle 4×400. Prima gli uomini (ore 13.05), poi spazio alle donne (ore 13.40): le prime tre delle due batterie e i due migliori tempi accedono alla finale che assegnerà le medaglie. L'Italia vuole essere grande protagonista con i quartetti che hanno vinto le medaglie d'oro ai Giochi del

Atletica - Europei 2018 : il programma di venerdì 10 agosto. Orari - tv e italiani in gara : venerdì 10 agosto davvero molto ricco agli Europei 2018 di Atletica leggera visto che si assegneranno ben nove titoli. Ci sarà da divertirsi: Lasitskene vuole dare spettacolo nell'alto femminile, Shubenkov proverà a volare sui 110 ostacoli, show assicurati dalla pista con i 400 maschili e gli 800 femminili, imprevedibile il triplo femminile, si chiude il programma dell'eptathlon. L'Italia si gioca delle chance importanti con

Daisy Osakue in finale agli Europei di Atletica - perché tutta l’Italia deve tifare per lei : Sabato prossimo Daisy Osakue sarà di nuovo in pedana per la finale del lancio del disco agli Europei di atletica di Berlino. La 22enne torinese della Sisport ha rischiato di non partecipare alle gare per un uovo tiratole da un'auto in corsa che le aveva causato lesioni all'occhio sinistro. "In quel lancio ci sono mesi e mesi di allenamento, rabbia e felicità. Sono felicissima non mi importa quello che è successo prima, ora si guarda solo avanti ...

Atletica - Europei 2018 : Osakue in finale - Strati fuori di un cm! Dal Molin - Fofana e Perini in semifinale : All'Olympia Stadium di Berlino (Germania) proseguono gli Europei 2018 di Atletica leggera. Quarta giornata incominciata con una mattinata dedicata a qualificazioni e batterie, poi in serata l'assegnazione dei titoli. SALTO IN LUNGO (QUALIFICAZIONI, FEMMINILE) – Laura Strati è fuori dalla finale per un solo centimetro: la 27enne salta 6.60 al secondo tentativo ma nel finale viene beffata e chiude in tredicesima posizione con un

Atletica - Daisy Osakue va in finale agli Europei di Berlino. L’atleta : “Bellissimo - è quello che mi serviva per dimenticare” : Con 58.73 metri Daisy Osakue vola in finale nel lancio del disco femminile agli Europei di Berlino. Un qualifica che ha il sapore della rivincita per l’atleta azzurra di origini senagalesi che nelle scorse settimana è stata al centro delle cronache per essere stata colpita da un lancio di uova a Moncalieri. Daisy è stata in forse fino all’ultimo a causa della cura di cortisone a cui è stata sottoposta e che avrebbe potuto impedirle ...

Europei Atletica 2018 – Il riscatto di Daisy Osakue - l’azzurra centra la finale nel disco dopo l’aggressione : La discobola azzurra si riscatta dopo l’aggressione subita a Moncalieri, centrando il pass per la finale del lancio del disco agli Europei di Berlino Daisy Osakue conquista una splendida finale nel disco agli Europei di Atletica di Berlino. L’azzurra, vittima poco più di una settimana fa di un’aggressione a Moncalieri costatale una ferita ad un occhio, si giocherà le medaglie europee dopo avere rischiato di non ...

Atletica - Europei 2018 : Daisy Osakue vola in finale nel disco - che risposta dopo l’episodio di violenza : Daisy Osakue vola in finale nel lancio del disco agli Europei 2018 di Atletica leggera superando la norma di qualifica fissata a 58.50. L’azzurra ha piazzato un buon 58.73 in occasione del secondo tentativo e ha così agguantato l’accesso all’atto conclusivo della rassegna continentale, entrando di diritto tra le migliori 12 del Vecchio Continente. La 22enne non è arrivata lontana dal suo personale (59.72 siglato ad aprile) e ha ...

