Atletica | Daisy Osakue va in finale agli Europei di Berlino L’atleta | “Bellissimo | è

Atletica - Daisy Osakue in finale del disco : 'Ho perdonato tutti' : ' Per me la finale era un sogno, questo Europeo sta già inizando alla grande - racconta ai microfoni di Rai Sport - Dopo tutto quello che ho passato mi ero detta: 'o la va o mi spacco'. Ed è andata, ...

Atletica - Europei 2018 : Daisy Osakue vola in finale nel disco - che risposta dopo l’episodio di violenza : Daisy Osakue vola in finale nel lancio del disco agli Europei 2018 di Atletica leggera superando la norma di qualifica fissata a 58.50. L’azzurra ha piazzato un buon 58.73 in occasione del secondo tentativo e ha così agguantato l’accesso all’atto conclusivo della rassegna continentale, entrando di diritto tra le migliori 12 del Vecchio Continente. La 22enne non è arrivata lontana dal suo personale (59.72 siglato ad aprile) e ha ...

Europei di Atletica : ancora minacce di morte a Daisy Osakue : La discobola è stata ancora una volta destinataria di insulti e minacce a sfondo razzista.Continua a leggere

Europei di Atletica - minacce di morte all'azzurra Daisy Osakune? : La vigilia del suo primo Europeo è tutt'altro che tranquilla. Dopo l'aggressione di dieci giorni fa e qualche giorno col fiato sospeso per il rischio di non poter indossare la maglia azzurra ai Campionati continentali di Berlino, adesso sono arrivate anche le minacce di morte. Per Daisy Osakue non c'è pace e anche dalla capitale tedesca è costretta a difendersi, a dare spiegazioni, a ...

Dieci italiani da tenere d'occhio agli Europei di Atletica (una è Daisy Osakue) : All’improvviso, la maratona di ricucitura da parte del commissari tecnico Stefano Baldini dei vari brandelli dell’atletica leggera italiana, ha fatto rialzare la testa allo sport principe. Che si presenta agli Europei con almeno 10 motivi per essere fiducioso. A Berlino, dove si svolgeranno le gare di atletica, dal 6 al 12 agosto, gareggeranno circa 1.500 atleti. In Italia tutti gli occhi saranno ovviamente ...

Atletica - Daisy Osakue ha l'ok per gli Europei 2018 : 'ora voglio tornare alla mia vita normale' : Daisy Osakue ha ricevuto oggi l'ok dai medici per partecipare ai prossimi Europei di Atletica di Berlino 2018 Daisy Osakue ce la fa: la campionessa italiana di lancio del disco parteciperà agli ...