Atletica | Daisy Osakue si qualifica per la finale lancio del disco ai Campionati europei

Daisy Osakue in finale nel disco agli Europei di Atletica leggera : Ce l'ha fatta. Con 58,73 Daisy Osakue è in finale nel lancio del disco. L'azzurra raggiunge l'obiettivo che voleva agli Europei di atletica leggera in corso a Berlino.

Europei di Atletica : ancora minacce di morte a Daisy Osakue : La discobola è stata ancora una volta destinataria di insulti e minacce a sfondo razzista.Continua a leggere

Europei di Atletica - minacce di morte all'azzurra Daisy Osakune? : La vigilia del suo primo Europeo è tutt'altro che tranquilla. Dopo l'aggressione di dieci giorni fa e qualche giorno col fiato sospeso per il rischio di non poter indossare la maglia azzurra ai Campionati continentali di Berlino, adesso sono arrivate anche le minacce di morte. Per Daisy Osakue non c'è pace e anche dalla capitale tedesca è costretta a difendersi, a dare spiegazioni, a ...

Dieci italiani da tenere d'occhio agli Europei di Atletica - una è Daisy Osakue - : All'improvviso, la maratona di ricucitura da parte del commissari tecnico Stefano Baldini dei vari brandelli dell'atletica leggera italiana, ha fatto rialzare la testa allo sport principe. Che si presenta agli Europei con almeno 10 motivi per essere fiducioso. A Berlino, dove si svolgeranno le gare di atletica, dal 6 al 12 agosto, gareggeranno circa 1.500 atleti. In ...

Atletica - Daisy Osakue ha l'ok per gli Europei 2018 : 'ora voglio tornare alla mia vita normale' : Daisy Osakue ha ricevuto oggi l'ok dai medici per partecipare ai prossimi Europei di Atletica di Berlino 2018 Daisy Osakue ce la fa: la campionessa italiana di lancio del disco parteciperà agli ...

Atletica : Daisy andrà agli Europei di Berlino; arrivato l'ok dai medici : 'Il controllo oculistico effettuato dall'atleta Daisy Osakue presso l'Istituto di medicina e Scienza dello Sport del CONI, in data odierna ha documentato un miglioramento del quadro clinico che ...

