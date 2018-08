Atalanta | un successo la campagna abbonamenti | vendute più di 15 mila tessere

Atalanta - netto successo in amichevole per la squadra di Gasperini : L’Atalanta dopo il giorno di riposo concesso ieri da mister Gian Piero Gasperini, oggi hanno ripreso ad allenarsi in vista della gara di ritorno del secondo turno preliminare di Europa League contro il Sarajevo, in programma giovedì alle 20,15. La prima squadra ha lavorato divisa in due gruppi in base al minutaggio di giovedì scorso: esercizi in palestra e lavoro atletico per chi ha giocato; partitella d’allenamento contro la Virtus ...