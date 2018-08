Atalanta | abbonamenti | la campagna si chiude con il segno più

Atalanta : chiusi abbonamenti - sono 15317 : ANSA, - BERGAMO, 9 AGO - "Grazie a tutti i 15.317 abbonati". Così, a poche ore dalla sfida all'Hapoel Haifa , in Israele, ore 18 italiane, in Europa League, il sito web dell' Atalanta a commento della ...

Atalanta : chiusi abbonamenti - sono 15317 : ANSA, - BERGAMO, 9 AGO - "Grazie a tutti i 15.317 abbonati". Così, a poche ore dalla sfida all'Hapoel Haifa, in Israele, ore 18 italiane, in Europa League, il sito web dell' Atalanta a commento della ...

Boom di abbonamenti per l’Atalanta : Gli abbonati dell’Atalanta per il campionato di serie A alle porte, alle 20 di sabato 28 luglio, hanno già superato la quota della scorsa stagione. Sono infatti ben 14.363 le tessere emesse a 11 giorni dalla fine della vendita libera, prevista per il prossimo 8 agosto, contro il totale di 14.164 del 2017-2018. Disponibilità esaurita nella tribuna Ubi centrale e laterale (coperta e scoperta), nel parterre Ubi e nei distinti Nord. La ...