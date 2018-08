sport.ilmessaggero

: ?? Dopo 6 minuti è sotto 1-0 ?? Subentrano il neoacquisto Pasalic e Barrow ?? Segnano entrambi e l'Atalanta vi… - bet365_it : ?? Dopo 6 minuti è sotto 1-0 ?? Subentrano il neoacquisto Pasalic e Barrow ?? Segnano entrambi e l'Atalanta vi… - IlmsgitSport : Atalanta a un passo dal play-off: vince (4-1) l'andata del terzo preliminare in casa dell'Hapoel Haifa - ilmessaggeroit : Atalanta a un passo dal play-off: vince (4-1) l'andata del terzo preliminare in casa dell'Hapoel Haifa -

(Di giovedì 9 agosto 2018) Netto 4-1 in rimonta dell'allo stadio 'Sammy Ofer' contro i padroni didell'Hapoel Haifa nell'delturno di qualificazione di Europa League. In svantaggio al 7' per un colpo ...