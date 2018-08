Astronomia | il picco delle stelle cadenti quest’anno non è a San Lorenzo | tutte le info

meteoweb.eu

(Di giovedì 9 agosto 2018) Il grande spettacolo si rinnova come ogni anno a metà agosto. Quest'anno il picco delle Perseidi si avrà nella notte tra 12 e 13 agosto. Lo sciame meteoritico delle Perseidi è un fenomeno visibile in estate in direzione della costellazione del Perseo e si manifesta come una serie di scie luminose molto rapide che solcano il cielo notturno. Per poter ammirare questo fenomeno consigliamo di recarsi in posti molto bui, come ad esempio campagne e luoghi lontano dalle luci della città. La direzione da guardare è a Nord-Est intorno alla mezzanotte. Il Gruppo Astrofili Palidoro ha realizzato la bellissima guida illustrata che pubblichiamo a corredo dell'articolo.