ASSISI | TENTA DI RUBARE RAME NEL CIMITERO

umbriacronaca

: Di notte tenta di rubare rame nel cimitero di capodacqua. Arrestato dalla volante di Assisi - Umbria_N_Web : Di notte tenta di rubare rame nel cimitero di capodacqua. Arrestato dalla volante di Assisi - TrgMedia : Di notte tenta di rubare rame nel cimitero di Capodacqua. Arrestato dalla volante di Assisi - TrgMedia : Di notte tenta di rubare rame nel cimitero di Capodacqua. Arrestato dalla volante di Assisi -

(Di giovedì 9 agosto 2018)I poliziotti del Commissariato diimpegnati in servizio di controllo del territorio e per la prevenzione dei furti, sono intervenuti in tarda serata presso ildi Capodacqua, in ...