Ascolti TV | Mercoledì 8 Agosto 2018 Il Nove deve mettere Fantozzi in prima serata per

davidemaggio

: - giornalorg : - scarateo : RT @marcogiac: L'immenso #PieroAngela fa un altro mercoledì da leoni e sbaraglia tutti (Europei compresi) nella classifica degli ascolti tv… - marcogiac : L'immenso #PieroAngela fa un altro mercoledì da leoni e sbaraglia tutti (Europei compresi) nella classifica degli a… -

(Di giovedì 9 agosto 2018) SuperQuark Su Rai1 SuperQuark ha conquistato 2.182.000 spettatori pari al 13.8% di share. Su Canale5 Sacrificio d’Amore ha raccolto davanti al video 1.470.000 spettatori pari al 9.7% di share. Su Rai2 gli European Championshipshanno interessato 1.449.000 spettatori pari all’8.2% di share; a seguire MacGyver totalizza un a.m. di 667.000 spettatori pari ad uno share del 3.9% nel primo episodio, e 598.000 spettatori con uno share del 4.1% nel secondo. Su Italia1 Chicago Fire ha intrattenuto 978.000 spettatori con uno share del 6.8% (con tre episodi, di cui uno Chicago PD). Su Rai3 Via dalla pazza folla ha ottenuto 1.386.000 spettatori pari all’8.4% di share. Su Rete4 L’ultima alba totalizza un a.m. di 711.000 spettatori con il 4.5% di share. Su La7 Ladykillers ha registrato 262.000 spettatori con uno share dell’1.6%. Su Tv8 Matrimonio aVista ha ...