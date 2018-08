Arte e musica al Castello Boncompagni Ludovisi per la mostra di Sidival Fila

Tutto pronto per la Notte Bianca a Pianella con musica - sport dedicato ai giovani ed Arte : Nella parte centrale dell'evento il centro storico si animerà con musica ed arte mediante spettacoli e sketch teatrali nonché vari generi musicali con i gruppi che si esibiranno dal vivo, per ...

Da giovedì 9 agosto ripArte Candiani Estate in Musica con quattro serate gratuite in piazzale Candiani : Candiani Estate IN Musica 9-23-26-30 agosto piazzale Candiani tutti gli spettacoli sono gratuiti e iniziano alle ore 18 La Musica alza il volume in piazzale Candiani anche ad agosto. Dopo le serate organizzate nei primi due mesi estivi, il centro culturale con Candiani ...

Trapani - numerosa pArtecipazione per Animeincanto : musica al Castello di Mare : Tre musicisti Simona Guaiana soprano, Rosalia Catalano flautista e Vincenzo Toscano violoncellista e compositore hanno scoperto, il 5 agosto, nel nostro Castello di Mare il luogo ideale per raccontare ...

"Art City 2018" - 4-5 agosto - Palazzo baronale - - annuale evento di Arte - cultura - musica e gala : Una stanza del Castello sarà dedicata ad immagini che ripercorrono la storia di Collepasso e dei personaggi che in vari settori rappresentano o hanno rappresentato un'eccellenza , scienza, cultura, ...

Disabili - supporto psicologico “tra pari” con Arte e musica : “Per i pazienti è più facile aprirsi - ho vissuto situazioni simili” : Un supporto psicologico professionale “tra pari” attraverso il dialogo, la musica e la visualizzazione creativa. E’ quello di cui si occupa Simona Spinoglio, ragazza con atrofia muscolare spinale (Sma) di tipo 2, che lavora al Nemo di Milano, centro clinico multidisciplinare per il trattamento delle malattie neuromuscolari. Al Nemo Simona è peer counselor con Disabilità, una figura professionale inedita che, grazie alle sue competenze specifiche ...

Jurockcirc Park : al parco Besozzo Benioli a Intra sabato 4 agosto dalle ore 16 : 30 sino a sera - musica Rock e Arte Circense attraverso ... : Durante il pomeriggio, selezione di musica Rock powered by FAKK dalle 21:00 LIVE MUSIC ' Boobs Lickers ' KudA from Novara ' Labradors from Milano Durante i live, SPETTACOLI di: DANZA ACROBATICA AEREA ...

Jurockcirc Park : al parco Besozzo Benioli a Intra sabato 5 agosto dalle ore 16 : 30 sino a sera - musica Rock e Arte Circense attraverso ... : Durante il pomeriggio, selezione di musica Rock powered by FAKK dalle 21:00 LIVE MUSIC ' Boobs Lickers ' KudA from Novara ' Labradors from Milano Durante i live, SPETTACOLI di: DANZA ACROBATICA AEREA ...

Al via il festival di Jerash in Giordania - musica Arte e cultura per sostenere il turismo : Si ascolterà anche musica sufi dall'Egitto al festival di Jerash per la cultura e le arti che si è appena inaugurato nell'antico sito del regno hashemita. Fino al 29 luglio il festival di Jerash, in ...

La rassegna musicale "Note e Arte nel Romanico" si avvicina al termine : Ha all'attivo numerose regie di spettacoli musicali e di prosa. Entra a far pArte nel 1992 della prestigiosa 'Compagnia Corrado Abbati', leader nel territorio nazionale nei generi operetta, musical, ...

I BArtender sono pronti ad accendere con la loro musica la notte di domenica 29 luglio a Trasimeno Blues : Il trio acustico Bartender nasce nel 2006 , sei mani, tre chitarre acustiche e tre voci per creare un sound unico e potente che ormai è conosciuto in diverse parti del mondo, vista la loro attività ...

Eventi in Puglia : consigli per il fine settimana tra musica - Arte e patrimoni dell'umanità : L'iniziativa prevede spettacoli, seminari, invasioni digitali, una virtual card e un portale per il rilancio dei territori. Da luglio a settembre si potranno vivere suggestioni di musica e teatro con ...

Musica in TV - dal 2 Agosto su Italia 1 pArte Battiti Live : Rai Uno ha gli Wind Music Awards, Canale 5 il Wind Summer Festival, Real Time ha Radio Italia Live – Il Concerto, RTL 102.5 ha il Power Hits Estate. Italia 1, per anni regina della Musica estiva in TV grazie al Festivalbar, conferma la partnership con Radio Norba (tra le radio più ascoltate al Sud) per il secondo anno di fila per la messa in onda di Battiti Live, tour itinerante dell’emittente pugliese che tocca le principali piazze della ...

A Sant'Agata Militello un mese di musica - Arte e spettacolo : al via la prima edizione di 'Magikamente' : ... della Cultura, della musica, delle Istituzioni Pubbliche e della Scienza. La serata sarà allietata da Music indet Contest Casa Sanremo in Tour e Radio Zenith, con un concerto di vari gruppi ed ...

Maria Gabriella Castiglione presenta la nuova edizione di MusicArte nel Parco : ... Maria Gabriella Castiglione " sia per quanto riguarda la parte concertistica, ma ci sono anche concerti e spettacoli con due cori polifonici e anche spettacoli di danza classica. Ci sarà anche ...