Argentina | il Senato boccia la legge sull' aborto | scontri in piazza

Argentina - il Senato respinge la legalizzazione dell’aborto. Scontri in piazza : la polizia usa i lacrimogeni : Addio all’aborto in forma “sicura, legale e gratuita”. Il Senato argentino ha respinto oggi con 38 voti contrari e 31 favorevoli un progetto di legge sulla interruzione volontaria della gravidanza. Il voto ha rigettato il provvedimento trasmesso dalla Camera, che lo aveva approvato in giugno di stretta misura. Subito dopo la bocciatura un gruppo di una trentina di militanti favorevoli alla legge hanno lanciato oltre le ...

Argentina - la Camera approva la depenalizzazione dell’aborto. Resta l’ostacolo del Senato : Quale che sia il risultato finale, quella del 14 giugno è stata una giornata storica per l’Argentina: la Camera dei Deputati ha approvato il progetto di legge che depenalizza l‘aborto e lo consente in forma “sicura, legale e gratuita” fino alla quattordicesima settimana di gestazione, e anche dopo solo se la gravidanza è frutto di violenza sessuale, se la madre è in pericolo di vita o ci sono malformazioni del feto ...