Dopo la bocciatura in Senato della legge per la legalizzazione dell', il presidente argentino Macri ha promesso un impegno per la diffusione dell'educazione sessuale e l'accesso agli anticoncezionali nelle scuole,per contrastare il fenomeno delle gravidanze tra adolescenti. Dal canto suo ilsta valutando di inserire la depenalizzazione dell' interruzione di gravidanza nella riforma del codice penale in discussione a fine mese in Parlamento.Resterà un reato, ma con maggior eccezioni.(Di giovedì 9 agosto 2018)