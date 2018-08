Argentina | bocciata proposta di legge per depenalizzare l' aborto

Argentina - la legge per legalizzare l’aborto legale è stata bocciata : Manifestazioni in Argentina dopo il voto con cui il Senato ha bocciato la legge che avrebbe legalizzato l’aborto (Foto: EITAN ABRAMOVICH / AFP / Getty Images) Il Senato, in Argentina, ha detto No, con 38 voti contrari e 31 a favore, vanificando così il parere della Camera che, lo scorso giugno, aveva approvato la proposta di legge che avrebbe reso legale l’ aborto entro la 14esima settimana, in modo sicuro e gratuito. Le campagne avviate ...