Approvata legge L' Aquila Capoluogo | Pietrucci | Momento storico

Approvata legge Nuova Pescara - Mercante : Siamo soddisfatti anche se con 4 anni di ritardo : Pescara - “E’ un grande giorno. Finalmente Approvata la legge sulla fusione dei tre comuni Pescara, Montesilvano e Spoltore che da seguito al referendum in cui i cittadini delle tre città hanno espresso la volontà di appartenere ad un unico grande centro urbano. Un risultato di cui rivendico con orgoglio gran parte del merito. La politica ha dato seguito ad una richiesta popolare e quindi è una grande vittoria per la democrazia” ...

Biotestamento - via libera del Consiglio di Stato all’attuazione della legge Approvata a dicembre 2017 : Via libera dal Consiglio di Stato all’attuazione del Biotestamento, diventata legge il 14 dicembre 2017. Palazzo Spada ha depositato oggi le risposte ai quesiti del ministro della Salute sulle Disposizioni anticipate di trattamento, con particolare riferimento alla Banca dati nazionale. “Con il parere reso oggi il Consiglio di Stato – sottolinea un comunicato – contribuisce all’effettiva attuazione del testamento ...

Approvata la legge che dichiara Israele "stato-nazione del popolo ebraico" : partiti arabi sul piede di guerra : Al termine di un dibattito infiammato, la Knesset a maggioranza ha approvato la notte scorsa una controversa legge che definisce Israele come «Stato-nazione del popolo ebraico». A favore...

La camera bassa del parlamento polacco ha approvato un emendamento che modifica la controversa legge sull’Olocausto Approvata a gennaio : La camera bassa del parlamento polacco ha approvato oggi un emendamento per correggere la controversa legge che prevedeva fino a tre anni di carcere per chi accusava la Polonia di complicità nell’Olocausto. Se l’emendamento verrà approvato anche dal Senato, il The post La camera bassa del parlamento polacco ha approvato un emendamento che modifica la controversa legge sull’Olocausto approvata a gennaio appeared first on Il Post.

Marijuana legale in Canada - la legge sta per essere Approvata dal Senato : Quello che sembrava per molti soltanto un miraggio lontano, in questa stessa settimana rischia davvero di diventare realta'. Il sogno è la legalizzazione della Marijuana come sostanza a libero uso e consumo similmente ai farmaci più blandi, a sentire la proposta, mentre l'oasi in cui il miraggio prendera' forma è il Canada [VIDEO], che diventera' così il primo Paese in assoluto facente parte del G7 ad approvare tale emendamento. Le domande, ...

Lo stallo in Parlamento : in 70 giorni solo una legge Approvata e pochissime sedute : In attesa della nascita del nuovo governo l'attività parlamentare è stata minima: lo stallo politico ha avuto riflessi anche su Camera e Senato, dove in più di 70 giorni è stata approvata solo una legge, come mostra un report di Openpolis. Non sono ancora stati costituiti quasi tutti gli organi parlamentari e anche le commissioni speciali si sono riunite poche volte negli ultimi tempi.Continua a leggere