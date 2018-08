Ape Maia ' ribelle' alle Olimpiadi

“L’Ape Maia – Le olimpiadi di miele” in anteprima al Giffoni 2018 : ROMA – Drizzate le antenne: l’amica dei più piccoli sta per arrivare, volando nel cielo della 48esima edizione del Giffoni Film Festival. Lunedì 23 luglio sarà la volta dell’anteprima italiana de “L’Ape Maia – Le olimpiadi di miele”. Nelle sale italiane l’opera d’animazione arriverà il 18 ottobre 2018, distribuita da Koch Media. Realizzato interamente in […] L'articolo “L’Ape Maia – Le olimpiadi di miele” in anteprima al Giffoni 2018 ...