Antonino Maggiore | le 4 lauree della carriera in divisa del nuovo Mr Fisco

Antonino Maggiore nuovo capo dell'Agenzia delle Entrate : Antonino Maggiore , generale di divisione della Guardia di Finanza, è stato indicato dal governo Conte come nuovo capo dell'Agenzia delle Entrate e andrebbe a prendere il posto dell'attuale direttore che è Ernesto Maria Ruffini, che è stato nominato amministratore delegato di Equitalia nel giugno del 2015, poi è diventato capo dell'Agenzia un anno fa, a luglio 2017, sostituendo Rossella Orlandi. Ruffini era diventato così anche presidente di ...

Il generale della Guardia di Finanza Antonino Maggiore è il nuovo capo dell’Agenzia delle Entrate : Il generale della Guardia di Finanza Antonino Maggiore è stato nominato dal governo a capo dell’Agenzia delle Entrate. Maggiore prenderà il posto di Ernesto Maria Ruffini. Il governo ha anche deciso di nominare Benedetto Mineo e Riccardo Carpino a capo dell’Agenzia The post Il generale della Guardia di Finanza Antonino Maggiore è il nuovo capo dell’Agenzia delle Entrate appeared first on Il Post.