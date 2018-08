ilfattoquotidiano

: Un nuovo post (Antiriciclaggio, Cassazione: “Anche ai procedimenti in corso vanno applicate le norme più favorevoli… - Noovyis : Un nuovo post (Antiriciclaggio, Cassazione: “Anche ai procedimenti in corso vanno applicate le norme più favorevoli… -

(Di giovedì 9 agosto 2018) In arrivo sconti sulle sanzioni per gli amministratori di istituti di credito e società finanziarie che hanno violato la normativa. E’ la conseguenza di una sentenza della seconda Sezione civile della, che dà una interpretazione molto estensiva del principio del favor rei sulle sanzioni. La Suprema Corte ha disposto “l’immediata applicabilità” aipendenti, compresi quelli con sanzione già determinata, delleintrodotte nel 2017 che sono più favorevoli ai trasgressori rispetto al passato perché prevedono un tetto alle multe: da un minimo di 3mila a un massimo di 300mila euro per i fatti più gravi. Questa interpretazione era avversata dal ministero dell’Economia, preoccupato per la possibile riduzione delle entrate dello Stato. I trasgressori potranno a questo punto ottenere sconti in base alla ...