Angelina Jolie e il divorzio da Brad Pitt Anche l’avvocato la molla | “Vuole uccidere

Angelina Jolie dichiara guerra a Brad Pitt/ Lui non paga l’assegno : "La verità è un'altra!" : Angelina Jolie dichiara guerra a Brad Pitt: l'attrice vuole ottenere il divorzio entro l'anno e accusa l'ex marito di non aver pagato gli alimenti per il mantenimento dei figli.(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 21:51:00 GMT)

Brad Pitt : gli amici lo difendono dopo le accuse di Angelina Jolie : Secondo gli amici lui avrebbe coperto i costi dei terapisti, dei viaggi in giro per il mondo e di sicurezza di tutti i sei figli. Hanno aggiunto anche che l'obiettivo di Angelina sia quello di ...

Angelina Jolie contro Brad Pitt - è guerra spietata! Parla l’ex avvocato dell’attrice… : Ecco le parole dell’ex avvocato dell’attrice che ha rimesso il suo mandato per la gestione del divorzio dal marito Che la fine del matrimonio di Angelina Jolie e Brad Pitt si sarebbe portata dietro strascichi di litigi e forti incomprensioni era chiaro sin dai tempi immediatamente successivi alla notizia della loro separazione. Ora, però, a distanza di quasi due anni dall’annuncio dell’addio, la guerra è quanto mai totale, soprattutto per ...

Brad Pitt non paga gli alimenti : l'accusa di Angelina Jolie : Brad Pitt parla per la prima volta del divorzio da Angelina Jolie: 'avevo un problema con l'alcool, sono sobrio da sei mesi' Brad Pitt a cuore aperto sull'ultimo numero di GQ. E' un'accusa clamorosa, quella presentata da Angelina Jolie all'ex marito Brad Pitt. Il divo, attualmente sul set del nuovo film di Quentin Tarantino, non starebbe infatti pagando gli alimenti ai sei ...

Angelina Jolie contro Brad Pitt : “Non paga gli alimenti da 18 mesi” : Angelina Jolie attacca Brad Pitt: “Non paga gli alimenti ai figli da 18 mesi” La storia d’amore che per anni ha unito Angelina Jolie e Brad Pitt non è certo finita nel migliore dei modi. Come è noto ormai da tempo, infatti, gli accordi per il divorzio hanno spinto spesso i due attori a farsi […] L'articolo Angelina Jolie contro Brad Pitt: “Non paga gli alimenti da 18 mesi” proviene da Gossip e Tv.

Angelina Jolie in guerra contro Brad Pitt : “Vuole uccidere ogni rapporto con i figli” : Angelina Jolie dichiara guerra a Brad Pitt tanto che, secondo fonti vicine all’attrice, sarebbe pronta ad “uccidere ogni rapporto di lui con i figli”. A quanto pare fra i due ex coniugi ci sono ancora moltissime questioni in sospeso e la diva non ha nessuna intenzione di farla passare liscia all’ex marito. Soprattutto per quanto riguarda i sei figli, a cui è legatissima e che sono stati uno dei principali motivi che ha ...

Angelina Jolie : «Brad Pitt non paga gli alimenti da 18 mesi» : Continua il tira e molla post divorzio tra Angelina Jolie e Brad Pitt, che dopo essersi fatti la guerra, allontanati come mai, aver messo in mezzo i sei figli e riavvicinatisi, oggi sarebbero di nuovo ai ferri corti. La ragione del contendere, sempre i ragazzi, l’unica cosa che ancora li lega. Stando al Daily Mail, entrato in possesso di un documento scritto dall’avvocatessa della Jolie, Samantha Bley DeJean, Pitt non avrebbe mai ...

Angelina Jolie e Brad Pitt : divorzio entro l’anno : Sta finendo nel modo peggiore il matrimonio tra Angelina Jolie e Brad Pitt. La causa in corso per il complicato divorzio di quella che è stata la coppia più bella e influente di Hollywood si sta condendo di dettagli di cui i fan avrebbero volentieri fatto a meno. Intanto l’attrice vuole chiudere entro questo anno la pratica tanto che avrebbe chiesto ai suoi avvocati di finalizzare tutti i passi necessari il più rapidamente ...

