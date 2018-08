Android 9 Pie In Arrivo Su Mate 10 Pro | P20 | Honor 10 E V10

Android 9 Pie fra novità - anticipazioni - correzioni e qualche lamentela : Ufficializzato da pochissimo Android 9 Pie continua a sorprendere sia nel bene e nel male. Da una parte emergono già alcune correzioni interessanti, anticipazioni di funzionalità che probabilmente arriveranno presto, novità già in essere come pure lamentele relative a un aspetto rivisto come la gestione della modalità split-screen. L'articolo Android 9 Pie fra novità, anticipazioni, correzioni e qualche lamentela proviene da TuttoAndroid.

Android 9 Pie sbarcherà su 10 smartphone BQ : BQ ha annunciato che saranno 10 i suoi smartphone a ricevere Android 9 Pie, la nuova versione dell'OS di Google. Scopriamo insieme di quali modelli si tratta L'articolo Android 9 Pie sbarcherà su 10 smartphone BQ proviene da TuttoAndroid.

In test già 4 smartphone Huawei e Honor con Android 9 Pie : la lista e i tempi di rilascio : Era prevedibile ma ora ne abbiamo la conferma: Android 9 Pie è già nella fase beta per 4 smartphone Huawei e Honor. L'ultimissimo aggiornamento di Mountain View di cui abbiamo pure fornito un lungo approfondimento in settimana, è già a bordo di alcuni device per le prime sperimentazioni e dunque anche il relativo rilascio dovrebbe essere confermato in tempi relativamente brevi. Quali sono i 4 smartphone Huawei e Honor più fortunati? Come ci ...

Android 9 Pie in test su Huawei Mate 10 Pro - Huawei P20 - Honor 10 e Honor V10 : Nelle scorse ore Huawei ha reso noto di avere dato il via ai test di Android 9 Pie beta per quattro dei suoi più popolari device. Ecco tutti i dettagli L'articolo Android 9 Pie in test su Huawei Mate 10 Pro, Huawei P20, Honor 10 e Honor V10 proviene da TuttoAndroid.

Come Fare Screenshot Su Android 9 Pie : Guida per scattare Screenshot su tutti gli smartphone con Android 9 Pie. Come catturare Screenshot su Android 9 Pie. Salvare schermate su Android 9 Pie Screenshot Su Android 9 Pie Come si scattano Screenshot su Android 9 Pie? Ecco la guida completa, che ti permetterà di catturare schermate in modo facile e veloce. Hai già […]

Android Pie è ufficiale - come installarlo subito sul tuo smartphone : Dopo averne mostrato le principali caratteristiche nel corso della Google I/O di maggio, Big G ha rilasciato la prima versione ufficiale dell’aggiornamento annuale di Android, decidendo di chiamarlo Android Pie. Dopo Nougat e Oreo, il nuovo dolce scelto dal colosso di Mountain View per accompagnare annualmente il suo sistema operativo è semplicemente una torta, già pronta per gli utenti con smartphone Google Pixel e Google Pixel 2, mentre ...

Android Pie - le 5 novità più attese : L’ultimo aggiornamento del sistema operativo Android è stato annunciato in queste ore da Google, si chiama Android Pie e per il momento è disponibile solo sugli smartphone costruiti direttamente dalla casa di Mountain View; un vero peccato, dal momento che le novità che porta in dote sono numerose e quasi tutte interessanti. Prima che Android Pie possa arrivare sui telefoni più diffusi in effetti potrebbe passare diverso tempo: salvo un ...

Xiaomi Mi Mix 2s e Nokia 7 Plus stanno già ricevendo Android 9 Pie : Android 9 Pie, uscito solo qualche giorno fa per i Google Pixel sembrerebbe in fase di rollout, in fase Beta, su Mi Mix 2s di Xiaomi e 7 Plus di Nokia Xiaomi Mi Mix 2s e Nokia 7 Plus stanno già ricevendo Android 9 Pie A solo 2 giorni dalla presentazione e distribuzione ufficiale di […]

Ben 157 nuovissime emoticon con Android 9 Pie e loro significato - Emoji 11.0 e differenze con Oreo : Saranno ben 157 le nuovissime emoticon a disposizione con Android 9 Pie. Il sistema operativo nuovo di zecca di Google, analizzato nella giornata di ieri, include pure l'aggiornamento al nuovo standard Emoji 11.0 che prevede non solo nuove faccine ma un restyling di quelle che siamo stati abituati ad utilizzare con Android 8.0 Oreo. Qualche esempio? In apertura articolo l'immagina illustra 6 tra le nuovissime emoticon che saranno disponibili ...

Android 9 Pie in roll out per Xiaomi Mi MIX 2S e Nokia 7 Plus : A un paio di giorni dall'annuncio, avvenuto lunedì sera, Android 9 Pie è già in roll out per altri due smartphone, che vanno a fare compagnia a Essential Phone PH-1 e ai Google Pixel. L'articolo Android 9 Pie in roll out per Xiaomi Mi MIX 2S e Nokia 7 Plus proviene da TuttoAndroid.

Android 9 Pie : ecco le nuove emoji per questa versione dell’OS : Con la rivelazione del suo nome, arriva l'ufficialità anche sulle emoji che saranno presenti all'interno di Android 9 Pie. L'articolo Android 9 Pie: ecco le nuove emoji per questa versione dell’OS proviene da TuttoAndroid.

La selezione “ubiquitaria” di testo e immagini arriva su tutti i Google Pixel in lingua inglese con Android 9 Pie : Una delle piccole novità introdotte nelle DP di Android P consisteva nella possibilità di selezionare testo e immagini pressoché ovunque L'articolo La selezione “ubiquitaria” di testo e immagini arriva su tutti i Google Pixel in lingua inglese con Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.