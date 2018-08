Andrea Iannone compie gli anni | la dedica d’amore di Belen Rodriguez

Belen Rodriguez e Andrea Iannone - la crisi è finita. Il post per il compleanno : «Meriti tutto il meglio di tutto - già sai...» : E? ufficialmente finito il periodo di crisi fra Belen Rodriguiez e Andrea Iannone. Da tempo si parlava di periodo difficile nella coppia finché non è intervenuta la diretta...

Belen Rodriguez regina di Ibiza per il compleanno di Andrea Iannone : Ovunque vada Belen Rodriguez lascia il segno. Ancora una volta la showgirl è volata a Ibiza ma questa volta l’occasione è davvero speciale: i festeggiamenti per il 29° compleanno di Andrea Iannone. Con lei sull’isola anche il figlio Santiago, il fratello Jeremias, il fratello di Andrea con la fidanzata e un amico. Lo squadrone, come testimoniano i loro profili social, si è divertito sull’isola partecipando a una serata indiana ...

MotoGp - Iannone anticipa la fine dei test a Brno : brutta caduta per Andrea - il pilota decide di non continuare : Andrea Iannone ha terminato i test di Brno prima degli altri, ecco il motivo che ha spinto il pilota ad anticipare la fine del lavoro che stava svolgendo sulla sua Suzuki Nonostante ieri sia sceso in pista il Gp Repubblica Ceca, che ha visto trionfare Andrea Dovizioso, ancora oggi sul circuito di Brno i piloti stanno mettendo alla prova le loro due ruote. I protagonisti del Motomondiale 2018 sono impegnati infatti nella sessione di test ...

MotoGP - gara anonima di Andrea Iannone a Brno : è solamente decimo : Davanti infuria la lotta tra i due italiani e Marquez, con il maiorchino a fare da quarto incomodo: nel secondo giro il pilota Ducati sopravanza il campione del mondo in carica e cerca di mettere i ...

MotoGP - GP Brno. Max Biaggi : 'Andrea Iannone può far bene in Aprilia' : Sono orgoglioso per il mio nuovo incarico e penso di potermi mettere in gioco a pieno con tutta la mia esperienza per supportare il brand nella sua crescita, sia nel mondo racing che nei nuovi ...

