Andrè Silva via dal Milan? Le voci dalla Spagna | “andrà in prestito al Siviglia”

Napoli - De Laurentiis ha bocciato André Silva : Il Corriere dello Sport insiste facendo il nome di Cavani . Il Matador è in vacanza in Uruguay, ma si dice che sia molto stuzzicato dall'idea di poter ritornare al Napoli . Tuttavia le intenzioni non bastano, bisogna ...

Il Milan ha deciso : via sia Kalinic che Andrè Silva! : Milan pronto a rivoluzionare il pacchetto di attaccanti attualmente in possesso del tecnico Gennaro Gattuso: la situazione Il Milan non versa in una situazione idilliaca dal punto di vista economico, come confermato dal ds Mirabelli. Per puntellare la rosa, il club rossonero dovrà cedere qualche calciatore, andando ad incassare fondi da reinvestire sul mercato. Ebbene, il reparto più rivoluzionato a quanto pare sarà l’attacco. Per ...