Analisi Tecnica | EUR USD del 9 08 2018 | ore 19 00

Come No Man's Sky utilizza la potenza di Xbox One X - Analisi tecnica : L'ultimo update di No Man's Sky, 'Next', è la più profonda reinvenzione del gioco che abbiamo visto fino ad oggi. Il potenziamento della tecnologia di rendering, l'aggiunta della telecamera in terza persona, l'introduzione della tanto attesa modalità multiplayer, il sistema migliorato di creazione della base e tanto altro ancora rendono questo ultimo aggiornamento un passo avanti incredibile rispetto al gioco che abbiamo avuto al lancio su PS4. ...