Ambiente | tartaruga Caretta Caretta da 60 kg salvata dalle reti della pesca

meteoweb.eu

: RT @LiguriaBT: #Travel #news dal mondo: Ambiente: tartaruga Caretta da 60 kg salvata da reti pesca -> - sulsitodisimone : RT @LiguriaBT: #Travel #news dal mondo: Ambiente: tartaruga Caretta da 60 kg salvata da reti pesca -> - StaserasolounTG : RT @LiguriaBT: #Travel #news dal mondo: Ambiente: tartaruga Caretta da 60 kg salvata da reti pesca -> - Best_of_Tara : RT @EuropeBT: #travel #news: Ambiente: tartaruga Caretta da 60 kg salvata da reti pesca -> -

(Di giovedì 9 agosto 2018) Unada 60 kg, rimasta intrappolata in una rete daè stata avvistata nelle acque di Porto Cesareo da untore professionista che ha contattato immediatamente gli operatoriArea Marina Protetta per un pronto intervento. L’animale è stato quindi liberato e dopo una valutazione delle sue condizioni di salute che sono buone, si è deciso comunque di trasportarlo nel centro di recupero di Torre Guaceto per un periodo di osservazione. . L'articoloda 60 kgMeteo Web.