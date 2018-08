Allerta salmonellosi | ritirate uova dal mercato | lotto e marchio

caffeinamagazine

(Di giovedì 9 agosto 2018) Il ministero della Salute ha diffuso l’avviso di richiamo di tre lotti difresche prodotte da Avicola Peligna di Margiotta Mario per la presenza di Salmonella enteritidis. Leinteressate sono quelle con il numero di17-18-0718 e la data di scadenza 15/08/2018, il numero di19-20-0718 e la data di scadenza 17/08/2018, il numero di21-22-0718 e la data di scadenza 19/08/2018. Lerichiamate sono state prodotte dall’azienda Avicola Peligna di Margiotta Mario nello stabilimento di Contrada San Martino, a Raiano, in provincia de L’Aquila. Ilè riconoscibile anche daldi identificazione che è 077AQ082. Secondo quanto riportato dal ministero della Salute, a scopo precauzionale, si raccomanda di non consumare lecon i numeri die le scadenze segnalate. La segnalazione è stata riportata da ‘’Il fatto alimentare’’, sito che dal al 1° ...