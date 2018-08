Allerta meteo Lombardia | forti temporali in arrivo

Allerta meteo della Protezione Civile : maltempo in arrivo per una perturbazione atlantica proveniente dalla Francia [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta meteo – Un’area depressionaria di origine atlantica, in arrivo dalla Francia, determinerà oggi un peggioramento sulle regioni nord-occidentali italiane, con rovesci e temporali sparsi. Domani gli effetti si estenderanno anche alle regioni nord-orientali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione ...

Allerta meteo Valle d’Aosta : temporali forti in arrivo : Il centro funzionale della Regione Valle d’Aosta ha diramato un’Allerta gialla (ordinaria criticità, livello 1 su 3) per “temporali forti e diffusi” lungo la dorsale alpina (dalla Valgrisenche alla testa della Valtournenche) e nella valli di Champorcher, d’Ayas e del Lys. “Situazione ordinaria” sul restante territorio, dove sono segnalati comunque temporali. Nel pomeriggio di oggi, giovedì 9 agosto, sono ...

Allerta meteo Veneto : instabilità e possibili rovesci da stasera : Da oggi pomeriggio in Veneto, ma soprattutto domani, venerdì 10 agosto, saranno possibili rovesci temporaleschi, con probabilità di fenomeni anche intesi. La fase di instabilità si protrarrà sino alle prime ore di sabato, quando non sono esclusi fenomeni anche intensi, ma con minore probabilità. Viste le previsioni metereologiche il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto ha diramato lo stato di attenzione valido sino ...

Allerta meteo Friuli Venezia Giulia : temporali sparsi da questa sera a sabato : Un Allerta “giallo” per possibili criticità idrogeologiche per temporali è stato emesso dalla Protezione Civile regionale dal pomeriggio di oggi fino alle ore 6.00 di sabato. Secondo le previsioni meteorologiche, a partire dalle ore 18.00 di oggi sulla regione saranno probabili rovesci e temporali sparsi, anche forti, alternati a fasi di tempo migliore. L’instabilità potrebbe essere più accentuata nella giornata di venerdì. La ...

Allerta meteo - tuoni su Messina e Reggio Calabria : temporali in Aspromonte e sui Peloritani [FOTO LIVE] : 1/4 ...

Allerta meteo Emilia Romagna : codice giallo per temporali : Allerta con codice giallo per temporali sull’intero territorio dell’Emilia-Romagna dalla mezzanotte di oggi alla mezzanotte di domani. A dichiararla sono l’Arpae e la Protezione Civile regionale. Nel dettaglio, viene evidenziato, “il passaggio di un’onda depressionaria a ridosso delle Alpi determinerà la possibilità di fenomeni temporaleschi nel corso della notte tra giovedì e venerdì, con fenomeni che localmente ...

Allerta meteo Estofex per il forte maltempo in Europa : rischio tornado - grandine - nubifragi e forte vento anche in Italia [DETTAGLI] : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un’Allerta Meteo di livello 2 per la Francia orientale, il Benelux e la Germania nordoccidentale principalmente per forti raffiche di vento, nubifragi e, in misura minore, per tornado e grandine di grandi dimensioni. Stesso livello di Allerta per tornado e forte vento anche in Finlandia. Livello 1, invece, per l’Italia settentrionale, la Francia meridionale, la Spagna ...

Allerta meteo - violento shock termico in Europa : ecco la squall-line che spazza via il super caldo - colpirà anche l’Italia [MAPPE e DETTAGLI] : 1/21 ...

Violenti temporali in arrivo - Allerta meteo : Scontro tra una moto e un'auto a La Verza: ferita 16enne. I residenti: 'Auto vanno troppo forte' 3 Anziana travolta sulle strisce davanti al cimitero 4 Pugno di ferro del questore: chiuso per 45 ...

Allerta meteo Lombardia : continua il monitoraggio di Seveso e Lambro : Il Centro meteo regionale ha emanato un’Allerta in codice giallo (rischio moderato) per il passaggio anche sull’area di Milano di una perturbazione che prevede la possibilità di forti temporali nelle prossime 24 ore. Il Comune ha disposto l’attivazione del Coc, il Centro Operativo Comunale, presso la sede di via Drago per graduare l’attivazione del piano di emergenza. In attivazione il monitoraggio dei livelli idrometrici ...

Allerta meteo - nuovo avviso della protezione civile per i temporali e il maltempo in arrivo dalla Francia : Allerta Meteo – Continuano fenomeni di diffusa instabilità sulle regioni settentrionali del nostro Paese provocati dalle correnti di aria moderatamente più fresca provenienti dalla Francia, dalla giornata di domani i temporali diventeranno ancora più frequenti a partire dal nord-ovest. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei ...

Allerta meteo Veneto : fino a giovedì sera possibili temporali : Il Servizio meteorologico del Centro funzionale decentrato (CDF) della Regione Veneto informa che dal pomeriggio di mercoledì 8 alla serata di giovedì 9 agosto saranno possibili rovesci e temporali, localmente anche intensi. Per quanto riguarda le temperature elevate, la Protezione civile del Comune di Venezia, sempre sulla base dei dati rilevati dal Centro meteorologico dell’Arpav, dichiara che giovedì il disagio fisico si manterrà ...

Allerta meteo Toscana : ancora piogge e temporali fino a sera : ”Continua fino alle 21 di stasera l’instabilità climatica già in atto nelle ultime 24 ore. La Sala operativa della Protezione civile ha emesso un bollettino di vigilanza meteo con codice giallo per piogge e temporali, valido fino alle 21 di stasera, mercoledì 8 agosto”. Lo comunica la Regione Toscana. ”Aumento dell’instabilità durante le ore pomeridiane sulle zone interne con rovesci e temporali sparsi, localmente ...

Allerta meteo Emilia Romagna : ‘rovesci sparsi’ in tutta la regione : “Rovesci sparsi” in tutta l’Emilia-Romagna sono previsti dal pomeriggio di mercoledì 8 agosto dall’Arpae e dalla protezione civile, che hanno diramato un’Allerta gialla di bassa criticità, per temporali. L’Agenzia regionale segnala tra l’altro che anche una “forte instabilità atmosferica darà luogo a rovesci sparsi, anche a carattere temporalesco che localmente potranno risultare di elevata ...