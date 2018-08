Allegri | ' Non sono una bandiera della Juve | ecco perché ho detto no al Real'

Juventus - Allegri Non sta più nella pelle : "CR7? Non vedo l'ora di allenarlo" : ... 'CR7? Sarà un piacere allenarlo, è il più forte giocatore del mondo insieme a Messi'. La rosa della Juventus è già completa così ma in realtà il mercato bianconero non è ancora terminato: se dovesse ...

Allegri : “Bonucci non è cambiato - dispiaciuto per Caldara” : “Bonucci rientra da noi dopo un anno, è un giocatore importante e in sei mesi non è assolutamente cambiato. E’ un giocatore con personalità e buona tecnica”. Lo dice il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, commentando ai microfoni di Sky lo scambio Bonucci-Caldara con il Milan. “Questo è il mercato, è un’operazione giusta sia per la Juve che per il Milan -sottolinea il tecnico-. Mi dispiace molto per ...

Juve - Allegri : 'Non voglio fare mai brutte figure. La vera stagione inizia dopo la sosta per le Nazionali' : Massimilano Allegri , allenatore della Juventus , ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria dei bianconeri contro il Bayern Monaco. Queste le sue dichiarazioni: 'C'erano molti giovani soprattutto nel secondo tempo, hanno fatto la loro parte e sono contento, più che ...

Convocati Juventus - le scelte di Allegri per la tournée negli Stati Uniti : non c’è Cristiano Ronaldo : Convocati Juventus – Dopo l’allenamento con amichevole in famiglia di questa mattina in Continassa (70′ di gioco e risultato finale di 2-0 con reti di Pietro Beruatto e Mattia Caldara), Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei 27 della Juventus che partiranno domani mattina in direzione Stati Uniti per lo Juventus Summer Tour 2018 powered by Jeep, che vedrà i bianconeri impegnati nella International Champions Cup ...

Bonucci tra Psg e Premier. La Juve non si ferma : Allegri insiste per Godin : Saranno giorni decisivi per Leonardo Bonucci, diviso tra un'avventura al Psg di Buffon e un'esperienza in Premier. Il capitano rossonero prenderà una decisione nei prossimi giorni, mentre il Milan ha ...

Formazione Juve con Ronaldo : Allegri chiamato a scelte non facili : Formazione Juventus 2018-2019 che potrebbe subire dei cambiamenti dopo l'arrivo di CR7, almeno nella sua versione "tipo". Poco meno di una settimana fa Allegri aveva ben chiaro quello che sarebbe dovuto essere il suo schema tattico ma l'approdo in bianconero di Ronaldo, ufficializzato ieri, rappresenta il migliore tra gli imprevisti, visto che si tratta del giocatore più decisivo del pianeta, uno che negli ultimi tre anni ha trascinato la ...

Cancelo alla Juventus/ Allegri vuole il portoghese - ma con il Valencia non c'è ancora accordo : Cancelo alla Juventus: Allegri vuole il portoghese, ma con il Valencia non c'è ancora accordo sul prezzo e sulle modalità di pagamento per l'ex Inter.(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 09:53:00 GMT)

