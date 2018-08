Alle 17 scoprite in diretta con noi il gameplay di Red Dead Redemption 2

eurogamer

(Di giovedì 9 agosto 2018) Basta un attimo e un giovedì d'agosto come tanti altri si trasforma in una giornata estremamente importante per il mondo dei videogiochi. Rockstar Games ha sganciato la bomba nella giornata di ieri:17:00 di oggi verrà mostrato il primo videodi Red2.Dopo una manciata di trailer e di informazioni che hanno tratteggiato un gioco sotto molti aspetti potenzialmente rivoluzionario, Red2 è finalmente pronto a mostrare a tutti le prime sequenze di vero e proprio. Le aspettative sono inevitabilmentestelle e Rockstar, come già dimostrato in passato, molto probabilmente saprà rispettarle in toto.Appuntamento a partire d17:00 in compagnia di Stefano Silvestri sul nostro canale ufficiale di Twitch, ma anche sulla nostra pagina Facebook e sul nostro canale YouTube.Read more…