Allarme per Shane O' Brien | assassino ricercato dall' Europol | Forse è in Italia e si

Sostanze vietate presenti negli spay solari per bimbi : l’Allarme di Altroconsumo : Filtri solari con nanoparticelle non ammesse nei prodotti spray per bambini e non. L’allarme arriva Altroconsumo che ha segnalato al ministero della Salute la presenza di biossido di titanio (Titanium dioxide) e di Mbbt (Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol) in forma ‘nano’ in alcuni prodotti venduti in farmacia e nella grande distribuzione. La richiesta è di avviare verifiche e ritirare dal mercato i prodotti ...

Bimbo resta chiuso in macchina : scatta l'Allarme. Sfondato un finestrino per salvarlo : E' successo oggi a Termoli, dove oggi si sono vissuti momenti di panico TERMOLI. Bimbo di due anni rimane chiuso in macchina sotto il sole, scatta l'allarme. Momenti di panico, quelli vissuti oggi a ...

Nel bollettino economico di agosto la Bce lancia l'Allarme per le conseguenze di una guerra commerciale : 09/08/2018 - 11:50 "La dinamica di crescita dell'economia globale ha continuato a essere stabile nel secondo trimestre del 2018, ma i rischi al ribasso legati alle tariffe commerciali sono rimasti evidenti. Inoltre, gli indicatori del commercio ...

“C’è una taglia su di lui : potrebbe essere in Italia”. Allarme choc. È tra i latitanti più pericolosi al mondo : L’Italia è di nuovo piombata all’interno di una vera e propria caccia all’uomo. Ricordare cosa accadde con Ivan il Russo? Bene, ci risiamo: foto segnaletiche sparse ovunque, dettagli importanti e soprattutto una taglia sulla sua testa: come nei film. Si tratta di trovare e arrestare Shane O’Brian, criminale irlandese nella lista dei latitanti più pericolosi d’Europa, il quale potrebbe essere proprio in ...

Paura a Palermo - escavatore rompe tubo : è Allarme per una fuga di gas. Traffico in tilt : Un’ingente perdita di gas in via Atenasio, nella zona di Cruillas, ha costretto la polizia municipale a chiudere viale Regione siciliana a Palermo in alcuni tratti. Timore per il rischio di un'esplosione.Continua a leggere

Usa - Allarme per una sparatoria all’ospedale Westchester Medical Center di New York : allarme in un ospedale di New York per una sparatoria. La polizia è sul posto al Westchester Medical Center in Valhalla. Lo riportano i media americani. In corso verifiche, ancora pochi i dettagli a disposizione. I colpi di arma da fuoco sarebbero stati sparati al quarto piano dell’ospedale e al momento non ci sono notizie su possibili feriti. La struttura, il Westchester Medical Center, è al momento in lockdown, con nessuno che può entrare o ...

Bill Gates : 'Questioni commerciali spaventose - Allarme per i paesi più poveri' : Il commento di Gates arriva dopo l'alert lanciato da grandi organizzazioni in merito ai danni arrecati all'economia globale dalla guerra commerciale . Il Fondo Monetario Internazionale, FMI, ha detto ...

Caldo : è Allarme cimice asiatica - rischi per i raccolti : La “cimice marmorata asiatica” (Halyomorpha halys) che sta distruggendo i raccolti nei frutteti e negli orti è solo l’ultimo dei parassiti alieni, dalla Popillia japonica alla Drosophila suzukii fino alla Aetina tumida, che con i cambiamenti climaticihanno invaso l’Italia, provocando all’agricoltura e alle grandi coltivazioni di soia e di mais nel nord Italia danni stimabili in oltre un miliardo. E’ quanto afferma la Coldiretti nel sottolineare ...

Siccità - Australia : è Allarme per il New South Wales : allarme Siccità in Australia, in particolare nello stato New South Wales, che conta 7,8 milioni di abitanti e comprende l’area metropolitana di Sydney, mentre il settore agricolo affronta uno degli inverni più aridi mai registrati, con cattivi raccolti, carenze drastiche di acqua e forniture sempre più scarse di mangime. Il New South Wales, che produce circa un quarto della produzione agricola nazionale, oggi è stato dichiarato formalmente ...

Allerta Meteo - Estofex lancia l’Allarme per il forte maltempo in Europa : grandine e tornado in Francia - Benelux e Germania : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emanato un’Allerta Meteo di livello 2 per Francia, Belgio, Paesi Bassi e Germania nordoccidentale per forti raffiche di vento, grandine di grandi dimensioni e tornado. Livello di Allerta 2 anche per la Spagna settentrionale, dove però è scongiurata la minaccia di tornado. Livello di Allerta 1 per parti della Spagna, della Francia, del Nord Italia, della Svizzera, dell’Austria, del ...

Zanzare? Robetta. Da Nord a Sud è Allarme per le zecche. Portano tre tipi di malattie : quali sono : In tutta Italia si sta diffondendo la paura delle zecche, in particolare quest'anno. La combinazione di temperature invernali miti e della buona piovosità quest' anno ha anticipato il risveglio di questi parassiti - si legge su Repubblica, "la cui presenza è stata segnalata persino nelle zone di pia

Parmalat lancia un altro Allarme profitti per il 2018 : Le acquisizioni in America latina costringono la Parmalat a trazione francese a lanciare un nuovo allarme profitti. 'Gli inattesi e recenti rialzi del costo della materia prima e le forti tensioni in ...

Pensioni - Allarme per quota 100 Mancano i soldi. Ecco i conti : Pensioni anticipate e quota 100: la misura è sostenibile per le casse pubbliche? Il principale dell’operazione di flessibilizzazione dei sistema previdenziale resta infatti quello della tenuta dei conti pubblici, motivo Segui su affaritaliani.it

Pensioni - Allarme per quota 100 Mancano i soldi. Ecco i conti : Il governo vuole quota 100 e difficilmente si può credere che non si farà. Però al momento i conti non tornano. Stando alle recenti stime Inps, avviare quota 100 con quota 41 (750mila pensionati in più) per tutte le età costerebbe 15 miliardi di euro il primo anno e 20 miliardi di euro quando il sistema andrà a regime. I costi potrebbero scendere a 11 miliardi di euro l’anno con un vincolo a 64 anni (mentre sarebbero 18 miliardi di euro a ...