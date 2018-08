Al via la vendemmia 2018 con le prime stime

Vino : in Veneto vendemmia al via a Ferragosto (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Nell’area trevigiana e veneziana, come pure nelle altre zone viticole venete, l’invaiatura (maturazione) delle uve precoci e del Merlot ha già raggiunto buoni livelli. Anche in queste zone, dunque, l’avvio della vendemmia è confermato a ridosso di Ferragosto. I tecnici de

Vino : in Veneto vendemmia al via a Ferragosto : Venezia, 13 lug. (AdnKronos) – Tra poco più di un mese anche nel Veneto inizieranno le operazioni vendemmiali. Nella settimana di Ferragosto, o al massimo a partire da lunedì 20 agosto, si comincerà a raccogliere le uve Pinot e Chardonnay per le basi spumante, per poi procedere via via con tutte le altre varietà. Gli addetti ai lavori annunciano finalmente una vendemmia nella norma, visto che l’andamento meteo è stato fin qui sì ...

Vino : in Veneto vendemmia al via a Ferragosto (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Nell’area trevigiana e veneziana, come pure nelle altre zone viticole venete, l’invaiatura (maturazione) delle uve precoci e del Merlot ha già raggiunto buoni livelli. Anche in queste zone, dunque, l’avvio della vendemmia è confermato a ridosso di Ferragosto.I tecnici delle cantine dislocate lungo il Piave segnalano problemi di peronospora, ma ribadiscono che la situazione è sotto ...

