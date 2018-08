Al via la Premier | le piccole spendono | le grandi a caccia della corazzata City

Salvini - popstar sul canalino : il pubblico di Cervia in estasi per il vicepremier : La festa della Lega Nord con Matteo Salvini. Tra il pubblico la fidanzata, Elisa Isoardi Alle 20.30, un'ora prima del comizio, diresti che in fondo non c'è così tanta gente. Alle 21.30, in piazza dei ...

Conte alla Casa Bianca - il sì di Trump sulla Libia/ Il premier italiano porta via il posto a Macron : Conte-Trump alla Casa Bianca: clima disteso nell'incontro bilaterale Italia-Usa a Washington. Intesa sulla politica dei migranti e sulla gestione del dossier Libia nel Mediterraneo. (Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 15:17:00 GMT)

Il premier Conte alla Casa Bianca : al via l'incontro col presidente Usa Trump : Il presidente del Consiglio, appena uscito dall'auto, è stato accolto con una calorosa stretta di mano dal presidente americano. Al termine è prevista una conferenza stampa

Profughi : premier Tunisia conferma via libera a Sarost 5 : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Le prime immagini del premier Conte in vacanza con la fidanzata Olivia Paladino : Il numero di 'Oggi' in edicola da domani pubblica le prime foto insieme del premier Giuseppe Conte e della sua fidanzata Olivia Paladino, manager all'hotel Plaza di Roma di proprietà del padre Cesare. I due, si legge in una nota, "sono stati ripresi da 'Oggi' sul terrazzo con piscina di una bella villa sul litorale a sud di roma.Finora, pur essendo da tempo una coppia ufficiale e pur essendoci già tra le loro famiglie confidenza e ...

Premier Conte - fine settimana di relax a Sabaudia con la compagna Olivia : Sabaudia è da sempre meta di politici, imprenditori e personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo.

Il premier Giuseppe Conte e la fidanzata Olivia Paladino/ Foto - cene segrete e fuga dai paparazzi : Bandito il gossip dal neo governo i paparazzi non si lasciano abbattere e beccano il neo premier Giuseppe Conte con la fidanzata Olivia Paladino a cena insieme, e poi?(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 13:58:00 GMT)

"Creare una cellula di crisi per i migranti". La lettera che il premier Conte ha inviato a Tusk e Juncker : "E' essenziale dotarsi da subito di un meccanismo Ue di gestione rapida e condivisa dei vari aspetti relativi alle operazioni di Search and Rescue" attraverso "una sorta di cellula di crisi" che abbia il compito di "coordinare le azioni" degli Stati "riguardo all'individuazione del porto di sbarco e dei Paesi disposti ad accogliere le persone soccorse. Il mio suggerimento è che tale meccanismo venga coordinato dalla Commissione europea ...

Australia - premier al Papa : 'via arcivescovo che coprì prete pedofilo' - : Malcolm Turnbull in un appello al pontefice ha chiesto la rimozione del 67enne Philip Wilson. Lo scorso luglio, il religioso era stato condannato a 12 mesi di arresti domiciliari per aver coperto ...

Nuovo scontro Saviani-Salvini. Vice premier : 'Querelo' : Nuovo botta e risposta tra Roberto Saviano e Matteo Salvini. "Il Ministro della Mala Vita - scrive Saviano su Facebook - dice che i 67 migranti a bordo della Diciotti non sbarcheranno a Trapani se non ...

Giappone - 156 morti per le alluvioni : il premier Abe annulla il suo viaggio : Giappone, 156 morti per le alluvioni: il premier Abe annulla il suo viaggio Giappone, 156 morti per le alluvioni: il premier Abe annulla il suo viaggio Continua a leggere L'articolo Giappone, 156 morti per le alluvioni: il premier Abe annulla il suo viaggio proviene da NewsGo.

