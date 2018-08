Al via il torneo di calcio | ma qui il goal è la pace

via reggio Cup 2019 - svelate le date. E si studia un torneo al femminile : Si alza il sipario sulla Viareggio Cup 2019 . L'edizione numero 71 della manifestazione più importante al mondo riservata agli under 19 si disputerà dall'11 al 27 marzo. Riflettori puntati sull'Inter, ...

Tennis – Al via il Torneo Avvenire al Club Ambrosiano di Milano : La 54ª edizione del Torneo Avvenire andrà in scena al Tennis Club Ambrosiano di Milano Mantieni le promesse è la scritta che, in 20 lingue, appare sulla locandina del 54° Torneo Avvenire, uno dei principali tornei internazionali di Tennis under 16, e, leggendo l’albo d’oro, di promesse mantenute ne troviamo tante, ultima in ordine di tempo quella della lettone Jelena Ostapenko, vincitrice dell’Avvenire nel 2011 e degli Open di Francia al Roland ...