“Aiuto!” Ma quando i soccorsi arrivano per la piccola di 2 anni è tardi Morta sotto gli

(Di giovedì 9 agosto 2018) Una terribile tragedia in una spiaggia libera a marina di Lizzano. Una bambina, di nemmeno due, è sfuggita al controllo dei genitori e si è impadronita di un grappolo di uva addentandone un acino. La, però, non è riuscita a ingoiarlo, andando subito in debito di ossigeno e diventando cianotica. Né sono serviti iarrivati dal vicino stabilimento Conca del Sol. Inutile la corsa al vicino presidio sanitario, un’ambulanza ha trasportato laall’ospedale Santissima Annunziata di Taranto dove però non sono riusciti a salvarla. Una morte assurda, per le sue modalità ma anche per l’impossibilità di prestareadeguati in una spiaggia così affollata in piena estate. La morte di un bambino per soffocamento viene accolta con grande disperazione, non solo dai familiari, ma anche dai tanti che hanno assistito alla sorte drammatica del bambino.La ...