Aida | così? Il selfie davanti allo specchio è bollente E sotto | quegli slip…

(Di giovedì 9 agosto 2018) Dopo Geppy Lama,Yespica ha ritrovato l’amore. Finito il Grande Fratello Vip, la bella venezuelana ha rotto col fidanzato e ora sta trascorrendo le vacanze con il nuovo fidanzato, il commercialista, Matteo Cavalli. Prima tappa a Forte dei Marmi, poi, insieme, a Miami ad abbracciare il figlio di lei, Aron, avuto dal calciatore Matteo Ferrari. È lì, negli Stati Uniti, che il bambino, oggi 9 anni, vive elo raggiunge spesso. Dopo il suo ritorno in Italia, infatti, al Yespica ha deciso di lasciare il figlio a Miami insieme al padre. La lontananza pesa e nei suoi sogni c’è quello di poter vivere di nuovo con il bimbo al più presto. L’ex gieffina vip fa di tutto per non far sentire ad Aron la sua mancanza e appena può lo va a trovare in Florida. E siccome la Yespica è molto attiva sui social, ha approfittato della parentesi in Florida per condividere alcuni ...