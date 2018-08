Ai migranti non basta il digitale E adesso pretendono pure Sky

Marcinelle - Di Maio : "Non bisogna emigrare"/ Governo - ira Lega per parole Moavero : "anche noi migranti" : Marcinelle, Di Maio: "Non bisogna emigrare". Caos all'interno del Governo, ira della Lega per le parole di Moavero Milanesi: "Anche noi italiani fummo migranti"(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 15:51:00 GMT)

migranti - Di Maio : «Marcinelle insegna che non bisognerebbe emigrare» : Emergenza Migranti, il ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio commenta così: «Marcinelle insegna che non bisognerebbe emigrare». Il vicepresidente del Consiglio lo ha dichiarato al termine ...

migranti : Aramburu - razzismo fondato su ignoranza ma non possiamo accogliere tutti (2) : (AdnKronos) - Parlando del fenomeno dell'immigrazione in Germania, Fernando Aramburu dice: "Due anni fa la Germania ha accolto 1,2 milioni di profughi ma questa vicenda è stata gestita male, perché la Germania non è riuscita a raggiungere buoni accordi con i paesi vicini e ha fatto entrare in massa

Moavero : "Italia nazione di emigranti - non dimentichiamolo" : Nel giorno della commemorazione del Disastro di Marcinelle, il Ministro Moavero ha lanciato il suo appello: "Non dimentichiamo che Marcinelle è una tragedia dell'immigrazione, soprattutto ora che tanti vengono in Europa. Non sottostimiamo la difficoltà di gestire un tale fenomeno ma non dimentichiamo che i nostri padri e nonni erano migranti. Siamo stati una nazione di emigranti, siamo andati stranieri nel mondo cercando lavoro" e bisogna ...

Conte : “Mediterraneo non è più cimitero dei migranti - da noi sempre garantito il soccorso” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, incontra i giornalisti prima della pausa estiva e parla di migranti: "Siamo orgogliosi di aver cambiato la politica evitando che il Mediterraneo divenisse il cimitero dei migranti senza nomi". Conte si sofferma anche sul tema vaccini, assicurando che non ci sarà nessuna circolare ora, e della manovra autunnale che sarà "seria, rigorosa e coraggiosa".Continua a leggere

Disastro di Marcinelle - Migrantes : non abbassare la guardia sui diritti dei lavoratori migranti in Europa : L'anniversario del Disastro di Marcinelle è diventata anche la Giornata nazionale del Sacrificio del Lavoro italiano nel mondo. 'Un'occasione - scrive Migrantes - per non dimenticare il lavoro dei ...

migranti - Madrid : “La politica di Salvini è brutale”. Il ministro : “Non rispondo a insulti” : Il ministro degli Esteri spagnolo: "Salvini fa una politica non solo a spese della Spagna, ma di tutta l'Europa". IL vicepremier leghista: "Non rispondiamo a insulti da parte di governi e ministri favorevoli ad un'immigrazione fuori controllo".Continua a leggere

migranti - Spagna attacca Salvini : 'Danneggia l'Europa'. La replica : 'Non rispondo a insulti' : Salvini risponde così Alla constatazione del giornalista che anche la Germania sta realizzando una politica diversa dall'accoglienza dimostrata nel 2015, scaricando il lavoro su Turchia e Ungheria, ...

Lamorgese : «migranti - sgomberi e presidi fissi. La sicurezza non è solo nei numeri» : Luciana Lamorgese Mercoledì scorso, prima , e unica, serata di fresco su Milano dell'intera settimana, dopo il lavoro il prefetto Luciana Lamorgese ha fatto una lunga passeggiata da sola, ha camminato ...

migranti - MISSIONE SOPHIA : BOZZA UE NON AFFRONTA NODO SBARCHI/ Ultime notizie - Italia resta porto di sbarco : MIGRANTI, operazione SOPHIA: oggi la revisione Ue al Cops sulle proposte di modifica del Governo Conte. Lo sbarco in Italia e l'emergenza da risolvere sul piano europeo(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 00:36:00 GMT)

Bono - l'Italia non sia sola sui migranti : ANSA, - ROMA, 3 AGO - Nell'affrontare la questione migranti "credo nell'Italia, negli italiani, nel loro spirito di compassione e umanità. Sono certo che troveremo come europei una soluzione, dobbiamo ...