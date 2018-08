Aeroporti | in Europa +6 | 7% traffico in primo semestre

calcioweb.eu

(Di giovedì 9 agosto 2018) Roma, 9 ago. (AdnKronos) – Continua la crescita delneglieuropei. Neldell’anno i passaggeri sono aumentati mediamente del 6,7% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. E’ quanto emerge dalle rilevazioni di Aci Europe, l’organizzazione dei gestori aeroportuali europei, che sottolinea come, però, questa crescita sia stata a due velocità. Mentre il mercato Ue ha registrato un incremento del 5,4%, ilè, invece, cresciuto quali il doppio negli scali non Ue che hanno messo a segno un incremento a doppia cifra del 10,5%. Nel secondo trimestre, entrambi i mercati hanno segnato un rallentamento rispetto altrimestre: da +12,5% A +9,4% neglinon Ue e da +6,2% a +4,9% negli scali dell’Unione europea. Ilmerci non è andato oltre un +3,3% nel, a causa di una decelerazione ...