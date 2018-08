Addio al bonus da 80 euro di Renzi | news 9 8 | stipendi ridotti per finanziare la flat tax?

Manovra - verso l' Addio al bonus da 80 euro. Fondi spostati su flat tax - : Il governo Conte lavora sulla Legge di Bilancio: possibile abolizione del bonus introdotto da Renzi per spostare risorse e scongiurare l'aumento Iva. Si studiano le soluzioni per avviare le misure ...

Addio bonus cultura per i diciottenni? Scatta la campagna #18appnonsitocca. "Perché rinunciare a 8 milioni di libri?" : Il Consiglio di Stato dà parere negativo, il neoministro della cultura Bonisoli non sembra pronto a difenderlo. Ma tra i giovani e sui social c'è chi apprezza: ''Non è vero che con la cultura non si mangia''. L'80% finisce in libri, poi cinema e musica. Numeri e meccanismi del...