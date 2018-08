ACI | dispositivi di sicurezza anche aftermarket

Sanità : ministero - al via tavolo su farmACI e dispositivi medici : Verificare gli atti e i provvedimenti che disciplinano la governance farmaceutica, rilevarne le principali criticità ed elaborare soluzioni anche di carattere normativo, indicare proposte innovative sia per i farmaci che per i dispositivi medici. Questi i compiti del tavolo tecnico di lavoro sui farmaci e i dispositivi medici, costituito nell’ufficio di Gabinetto del ministero della Salute. Il tavolo – riferisce una nota – è composto ...