Accoltellata dall' ex sul lungomare di Napoli | risale a tre mesi fa l' ultima denuncia

Morena Albino - Accoltellata dall'ex a Napoli : "Mi amava troppo - non credevo potesse farmi male. Denunciate subito" : "Sto bene, per fortuna sono viva ma adesso deve pagare per le coltellate che mi ha dato. Alle donne dico di denunciare subito le violenze subite". In un post apparso sul suo profilo Facebook, Morena Albino lancia un appello alle donne. Racconta la sua esperienza, quanto le è accaduto, invita tutte a tutelarsi, prima che sia troppo tardi. La ragazza di 19 anni di Napoli è stata accoltellata dall'ex fidanzato sul lungomare del ...

Napoli - Accoltellata dall'ex al Lungomare. Il racconto di Morena : 'Alle donne dico : denunciate subito' : 'Voglio giustizia per me e mio figlio'. Nel pronunciare queste parole, Morena Albino non ha esitazioni, né ripensamenti. La paura che in passato ha bloccato ogni suo tentativo di ribellione, oggi ...

Napoli - Accoltellata dall'ex al Lungomare. Il racconto di Morena : «Alle donne dico : denunciate subito» : «Voglio giustizia per me e mio figlio». Nel pronunciare queste parole, Morena Albino non ha esitazioni, né ripensamenti. La paura che in passato ha bloccato ogni suo tentativo di...