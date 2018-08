A Villa Letizia giornata Open Day per presentare l' Ozonoterapia | cura innovativa per

abruzzo24ore.tv

: Villa Letizia L’Aquila: ozonoterapia per cura patologie muscolo-scheletriche e di natura infiammatoria degenerativa - radiolaquila1 : Villa Letizia L’Aquila: ozonoterapia per cura patologie muscolo-scheletriche e di natura infiammatoria degenerativa - abruzzoweb : VILLA LETIZIA L'AQUILA: OZONOTERAPIA PER PATOLOGIE MUSCOLO-SCHELETRICHE E DI NATURA INFIAMMATORIA -

(Di giovedì 9 agosto 2018) L'Aquila - Una metodicae non invasiva, basata sulla multidisciplinarità di specifici settori della medicina, sul lavoro d'equipe dell'anestesista, del radiologo e dell'ortopedico, e apparecchiature all’avanguardia: l’è in sostanza una terapia del dolore consistente in una iniezione di ozono efficace nelladi numerose patologie, a partire da quelle muscolo-scheletriche di natura infiammatoria o degenerativa, tra cui lombosciatalgia e cervicobrachialgia. Viene praticata in regime di convenzione con il sistema sanitario nazionale, nella clinica privatadi Preturo (L’Aquila). A tale proposito, la storica clinica privata nella sua sede di Preturo (L’Aquila) il 15 e 16 settembre prossimi presenterà con l'ausilio di specialisti pronti a rispondere a ogni domanda, la metodica in unDay nel corso del quale ...