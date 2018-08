A Torino arriva il primo bordello con bambole gonfiabili

Torino - donne aggredite da un uomo nudo : 'Ho chiamato il 112 - ma non è arrivato nessuno' : 'Ho telefonato al 112, ma i soccorsi non sono arrivati': questa la denuncia ai carabinieri di una donna che insieme a un'amica ha rischiato di essere violentata nel pieno centro di Torino. L'episodio, ...

Bonucci - il pentito arriva oggi a Torino : Torino - Trecentosettantasette giorni fa Leonardo Bonucci ha salutato la Juventus approdando al Milan come nuovo capitano in grado ' di spostare gli equilibri ' - e mai dichiarazione gli si è ritorta ...

Juventus - domani arriva Bonucci a Torino : i motivi del suo ritorno : Il difensore lascia il Milan dopo solo un anno: troppo forte il richiamo della Vecchia Signora, che ha perfino portato Bonucci a ridursi lo stipendio

Giovedì 2 Agosto arriva a Varazze il concerto del Tenore Davide PasTorino : Si terrà Giovedì 2 Agosto alle ore 21:00 in Piazza Bovani il concerto del Tenore Davide Pastorino, accompagnato dall'orchestra Portofino Band diretta da Massimiliano Zino, il tutto arredato da una ...

Juventus – Il fratello di Higuain arrivato a Torino - agenda fittissima per l’agente del Pipita : incontro con il Milan? : Sbarcato ieri insieme al fratello, l’agente di Higuain vedrà oggi la Juventus e forse il Milan per sbloccare la trattativa per il Pipita Potrebbe sbloccarsi nella giornata di oggi la trattativa relativa al futuro di Higuain, che coinvolge la Juventus e il Milan. Il Pipita e il fratello agente sono arrivati ieri in Italia e, mentre Gonzalo tornerà oggi in campo per allenarsi, Nicolas incontrerà la Juve a pranzo. Fabio ...

Cristiano Ronaldo è arrivato a Torino - inizia l’avventura italiana : La grande attesa sta per finire. Ancora poche ore e Cristiano Ronaldo si allenerà per la prima volta a Torino, dove è sbarcato in serata col suo jet privato. Questa volta per restarci: dopo la toccata e fuga di due settimane fa per le visite mediche e la firma sul contratto, per il campione portoghese si tratta del primo vero contatto con la città....

Diretta/ Torino Nizza streaming video e tv : come arrivano i granata. Probabili formazioni e orario : Diretta Torino Nizza: info streaming video e tv, della partita amichevole di gran lusso, prevista questa sera 28 luglio 2018 allo stadio Moccagatta. (Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 16:48:00 GMT)

Torino - il mercato non è finito : le novità arrivano dal centrocampo : Il Torino prova a mettere a segno gli ultimi colpi in entrata per il rafforzamento della rosa di mister Mazzarri Torino, un calciomercato non certo esaltante. Nonostante il presidente Cairo si auto-elogi per quanto fatto nella sessione estiva, ci si aspettava forse qualcosa in più dai granata che al momento non hanno fatto il salto di qualità atteso. Qualcosa però ancora accadrà, anche se non si tratterà probabilmente di operazioni di ...

Torino - gli acquisti non arrivano - anzi… nuova cessione in vista! : Torino alle prese con un calciomercato avaro di soddisfazioni sino ad ora, il ds Petrachi costretto a lavorare con un budget limitato In casa Torino il calciomercato sembra essere a dir poco fermo. Nulla si muove in entrata per i granata, con i tifosi un po’ preoccupati dato il rafforzarsi delle altre squadre d’alta classifica. Nel frattempo, in attesa dei colpi granata, potrebbe esserci una cessione in casa Torino, quella di ...

Basket - nuovo innesto per la Fiat Torino di coach Brown : arriva Cotton : La Fiat Torino continua a rafforzare il roster a disposizione di coach Brown per la prossima stagione, in arrivo il 4° americano La Fiat Torino ha annunciato l’ingaggio del quarto americano pronto a entrare nel roster della squadra per la stagione 2018/19, si tratta di Tekele Cotton. Nato a Mableton, negli Usa, il 27 maggio del 1993, è alto 189 cm, Cotton è una guardia versatile dal punto di vista offensivo e difensivo. Dopo aver ...

Torino - è iniziato il CR7 day. Ronaldo è arrivato al centro medico della Juventus e ha incontrato i tifosi : E’ il grande giorno di Cristiano Ronaldo. Sono già circa 2mila i tifosi della Juventus davanti al J Medical in attesa dell’arrivo del fuoriclasse portoghese per le visite mediche. Massime le misure di sicurezza con la presenza di transenne, un centinaio di addetti ai lavori e diversi agenti di polizia. Ronaldo dopo i test medici si recherà nella sede della Continassa e alle 18.30 sarà presentato ufficialmente nel corso di una conferenza stampa ...