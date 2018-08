A settembre una nuova edizione di OSA - Operazione Street Art nel paese dei nasi all' insù

Ferrari - Il 17 settembre sarà svelata una nuova serie speciale : La Ferrari potrebbe presto presentare un nuovo modello a tiratura limitata. Circola infatti in rete un'immagine, ripresa da un invito privato, che annuncia per il 17 settembre il debutto di una vettura inedita, anche se la Casa di Maranello non ha per il momento confermato ufficialmente la notizia. Nell'unica fotografia disponibile si scorge il profilo di quella che sembra un barchetta con un parabrezza di dimensioni ridotte, pur in assenza di ...

L'ultima luna d'estate Da giovedì 30 agosto a domenica 9 settembre 2018 XXI edizione : 346.5781822 - segreteria@teatroinvito.it BIGLIETTI Spettacoli serali ' 13 - ridotti ' 10 - Spettacoli per bambini " fuori abbonamento ' 5 ABBONAMENTI luna piena ' 90 - 3 Spettacoli a scelta ' 27 - 2 ...

X Factor 2018 inizia il 6 settembre e si allunga di una puntata : Alessandro Cattelan Mentre i giudici si apprestano a scegliere i dodici concorrenti ufficiali, SkyUno ha comunicato la data di partenza di X Factor 2018. Anche per la dodicesima edizione, sarà ancora la serata del giovedì quella dedicata alla messa in onda del talent show condotto da Alessandro Cattelan, a partire dal 6 settembre. X Factor 2018 si allunga di una puntata La lunga cavalcata di X Factor 2018 su SkyUno partirà dalla fase casting ...

Caso Chievo - il Tribunale Federale va in ferie : il processo per le plusvalenze fittizie slitta a… settembre : Il Tribunale chiude per ferie, il processo sulle plusvalenze fittizie verrà svolto il dodici settembre Continua ad essere rinviato il processo che vede coinvolto il Chievo per le plusvalenze fittizie, adesso fissato per il prossimo 12 settembre. Dopo il verdetto di improcedibilità che aveva dilatato i tempi, ecco adesso un altro impedimento che rischia di falsare il prossimo campionato di serie A. Il Tribunale Federale infatti chiude per ...

Caso plusvalenze Chievo Verona - Serie A in bilico : il Tribunale Federale fissa al 12 settembre la nuova udienza : Caso plusvalenze- Il Tribunale Federale Nazionale ha fissato al 12 settembre l’udienza per il Caso Chievo Verona. I rappresentanti del club veneto saranno ascoltati in merito allo scandalo plusvalenze fittizie emerse in cooperazione con il Cesena. La scelta della data, ben oltre l’inizio del campionato di Serie A, sembra alquanto assurda. Che succede se i giudici decidono la retrocessione in Serie B del club di Campedelli? Sicuramente cosa ...

Caso plusvalenze Chievo Verona - UFFICIALE : il Tribunale Federale fissa al 12 settembre la nuova udienza : Ovvero: perché Malagò è inadeguato a guidare lo sport italiano - Parte II Clamoroso, grazie alle plusvalenze fittizie Chievo e Cesena si sono iscritte al campionato: lo dice anche la Figc! La spirale ...

Michelle Hunziker : "A settembre una nuova avventura. Quarto figlio? Se arriva sarà il benvenuto" : Non si può dire che per Michelle Hunziker le vacanze non siano meritate dopo i successi televisivi. Ma quest'anno, i mesi che la separano dal ritorno sul piccolo schermo diventano anche l'occasione per pensare già al futuro lavorativo che a quanto pare è già pieno di nuovi progetti come da lei confermato in un'intervista rilasciata al settimanale Oggi. La conduttrice non si ferma mai, soprattutto non smette di sognare, poichè come afferma ...

NBA Fan Zone a Milano l’8 e il 9 settembre : ospite d’eccezione una ex stella del basket USA : L’8 e il 9 settembre a Milano ci sarà la NBA Fan Zone: l’evento ha l’obiettivo di ricreare l’atmosfera unica di un match NBA e avrà come ospite una ex stella del basket USA La National basketball Association (NBA) ha annunciato che una ex stella NBA visiterà l’iconica Piazza Duomo di Milano durante l’NBA Fan Zone, in programma l’8 e il 9 settembre. La Fan Zone ha l’obiettivo di ricreare l’atmosfera unica di un match NBA, ...

“Una tragedia”. L’assurda morte di Marco : a settembre si sarebbe sposato : Una tragedia ha sconvolto la città di Anagni ed i molti amici e colleghi di Marco Nobrisi, un infermiere di 38 anni originario di Anagni, Comune del frusinate. La tragedia si è consumata intorno alle 22:00 di domenica 29 giugno in piazza Eschilo, dove l’uomo si era trasferito con la compagna per questioni di lavoro. Ancora da accertare le cause della morte: l’ipotesi più probabile sarebbe che Marco, figlio di Riccardo, storico ...

New York. Identificata una vittima dell’11 settembre : sono passati 17 anni dall’attentato : Si tratta di un ragazzo di 26 anni che lavorava come analista finanziario per una banca nel World Trade Center. Il lavoro di identificazione da parte dell'istituto medico-legale di NYC continua: sono ancora oltre 1.100 i morti senza nome.Continua a leggere

La notte del giudizio diventa una serie tv in uscita a settembre : La notte del giudizio espande il suo universo, dopo l’ultimo film ora nelle nostre sale (La prima notte del giudizio) The Purge diventa anche una serie tv in esclusiva (per ora) USA. Questa serie sarà composta da dieci episodi e usciranno dal 4 Settembre su tutte le reti via cavo statunitensi in particolare nel canale Syfy, la trama è sempre la stessa dei film: in un’America governata da un immaginario partito totalitario, una volta ...

CHIARA FERRAGNI E FEDEZ MATRIMONIO IL 1° settembre/ Grande attesa a Noto : prevista una parata di vip : CHIARA FERRAGNI e FEDEZ MATRIMONIO il 1° SETTEMBRE: a Noto sale l'attesa per l'arrivo degli sposi che resteranno in città per tre giorni e per i vip che parteciperanno alle nozze.(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 06:38:00 GMT)